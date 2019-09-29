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Şehitkamil'de gençlik kütüphanelerine ilgi

1 saat önce

Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki gençlik kütüphaneleri, yeni eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrencilerin en büyük destek noktası olacak.

Şehitkamil'de gençlik kütüphanelerine ilgi, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki gençlik kütüphaneleri, yeni eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrencilerin en büyük destek noktası olacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, nitelikli ortamda öğrencilerin akademik kariyerlerine büyük katkı sağlayan ilçedeki 19 gençlik kütüphanesinde faaliyetler aralıksız devam ediyor.

Öğrencilerin akademik başarılarını arttıracak nitelikli ders çalışma ortamları oluşturan Şehitkamil Belediyesi, eğitim konusundaki faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor.

Yaz tatili döneminde 5 bin 263 öğrencinin yararlandığı ilçe genelinde faaliyet gösteren 19 gençlik kütüphanesinden, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde de binlerce öğrenci yararlanacak.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği gençlik kütüphanelerinde ücretsiz çay ve kek de ikram edilmeye devam edilecek.

İlçe genelinde farklı noktalarda yer alan gençlik kütüphanelerinde öğrencilerin ders dinlemeleri ve araştırma yapabilmesi için kendilerine internet imkanı da sağlanıyor.

Merveşehir Gençlik Kütüphanesinde görevli öğretmen Hasan Kaya, kütüphanenin 08.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verdiğini, merkezden günlük yaklaşık 450-500 öğrencinin yararlandığını kaydetti.

Şehitkamil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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