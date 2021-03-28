Şehitkamil'de hayvanlar için özel park - Son Dakika

Şehitkamil'de hayvanlar için özel park

28.03.2021 14:35
Şehitkamil'de hayvanlar için özel park, System.String[]

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde evcil hayvanlara özel park yapılarak hizmete açıldıİbrahimli Mahallesi'nde yapımına kısa süre önce Şehitkamil Belediyesi tarafından başlatılan Pet Park, tamamlanarak hayvanseverlerin kullanımına sunuldu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde evcil hayvanlara özel park yapılarak hizmete açıldı

İbrahimli Mahallesi'nde yapımına kısa süre önce Şehitkamil Belediyesi tarafından başlatılan Pet Park, tamamlanarak hayvanseverlerin kullanımına sunuldu. Şehitkamil Belediye Başykanı Rıdvan Fadıloğlu'nun talimatıyla yapılan Pet Park, hayvanseverlerin yüzünü güldürdü.

Toplam 3 bin 539 metrekare büyüklüğe sahip, iki bölümden oluşan Pet Park içerisinde; küçük ve büyük köpekler için rampa, halka, tünel, merdiven ve çeşitli eğitim figürlerinin bulunduğu 24 adet farklı ahşap eğitim parkuru bulunuyor.

Evcil hayvanlarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmelerine yardımcı olan park koşullarını deneyimleyen hayvanseverler ise park için Başkan Fadıloğlu'na teşekkür etti. Hayvan sahiplerinin Pet Park'a sahip çıkması gerektiğini, temizliği konusunda duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan hayvansever Bekir Güler Aslan, "Pet Park, hayvanlarımız için çok güzel oldu. Burası gerçekten hayvanlarımız için sosyal bir alan oldu. Bu parka gelip gözümüz arkada kalmadan rahatlıkla hayvanlarımızın oynamalarını, sosyalleşmelerini sağlayabiliyoruz. Gerçekten de bu park ihtiyacımız olan bir şeydi. Çünkü halk arasında hayvanlarımızı gezdirdiğimiz zaman herkes aynı tepkiyi gösteremiyor. Huylananlar, korkanlar olabiliyordu. Burada herkes gönül rahatlığıyla hayvanını getirip güzel bir şekilde hayvanını gezdirebiliyor. Şunu da belirtmek istiyorum, yapılan iyi işlerin korumasını becermemiz gerekiyor. Hayvanlarımızın pisliğini, çöp poşetlerini ortada bırakmamamız gerekiyor. Bizler, hayvanlarımız için yapılan bu parkı temiz tutmamız gerekiyor. Bu konuda hayvanlarını parka getiren insanlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Çünkü bu park, hayvanlarımız için yapıldıysa buranın koruması da bizlere düşüyor. Ben, Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na hayvanlarımız için böylesine anlamlı bir hizmeti sunduğu için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Pet Park'ın hayvanlar için önemli bir yer olduğunun altını çizen Ece Gür isimli vatandaş ise, "Öncelikle Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na, böylesine anlamlı bir hizmeti sunduğu için teşekkür ediyor ve bu gibi parkların daha da çoğaltılmasını talep ediyorum. Burada hem hayvanlarımız sosyalleşiyor hem de bizler için güzel bir ortam oluyor. Sonuçta onlar da bir canlı. Bu canlılarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şehitkamil'de hayvanlar için özel park
Şehitkamil'de hayvanlar için özel park
Şehitkamil'de hayvanlar için özel park
Şehitkamil'de hayvanlar için özel park
Şehitkamil'de hayvanlar için özel park

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehitkamil'de hayvanlar için özel park - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türk firmasından 46 ülkeye yerli üretim 'atık teknolojileri' ihracatı! Toplam değeri 70 milyon lira Türk firmasından 46 ülkeye yerli üretim 'atık teknolojileri' ihracatı! Toplam değeri 70 milyon lira Yurt dışına seyahat edecek yolcuların koronavirüs kuralları güncellendi Yurt dışına seyahat edecek yolcuların koronavirüs kuralları güncellendi Türkiye'nin Norveç zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı Türkiye'nin Norveç zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı Son Dakika! Son Dakika! "Kokain değil pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı "Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez
Leeds United'da Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları taraftarları çılgına çevirdi Leeds United'da Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları taraftarları çılgına çevirdi         
14:18
Acun Ilıcalı: Ali Koç varken Fenerbahçe başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez Acun Ilıcalı: Ali Koç varken Fenerbahçe başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez         
13:17
Ölüm, çöp dökmeye çıkan yaşlı kadını kaldırımda yakaladı Ölüm, çöp dökmeye çıkan yaşlı kadını kaldırımda yakaladı         
12:52
Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar         
12:07
Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti         
11:15
Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi         
10:32
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu         
10:10
Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti         
09:38
Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok         
08:29
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı         
06:43
Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu         
23:31
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar         
16:56
Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi         
15:57
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 14:39:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehitkamil'de hayvanlar için özel park - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei