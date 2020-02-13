Şehitkamil'de kar alarmı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitkamil'de kar alarmı - Son Dakika

Şehitkamil'de kar alarmı

6 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 saat kesintisiz karla mücadele çalışma yürüttüklerini söyledi.

Şehitkamil'de kar alarmı, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 saat kesintisiz karla mücadele çalışma yürüttüklerini söyledi.


Türkiye'yi etkisi altına alan dondurucu hava, ülke genelinde yoğun kar yağışına sebep oldu. Şehitkamil Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için tüm hazırlıklarını daha önceden tamamlamıştı. Kar yağışıyla ilgili Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordineli bir çalışma yürütüyor.


550 personel ve 59 iş makinesi çift vardiya halinde çalışıyor


Vatandaşın can sağlığını çok önemsediklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe sınırları içerisinde muhtemel bir kazanın ve olumsuz durumun yaşanmaması için yoğun mesai ile çalıştıklarını vurguladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Fadıloğlu, "Kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması adına toplam 550 personelimiz özel kar küreme, tuzlama robotu, greyder sıyırıcı araç, büyük kepçe yükleyici gibi 59 iş makinesiyle 2 vardiya şeklinde çalışma yürütüyor. Ekiplerimiz, hastaneler, sağlık ocakları, okullar, kamu kurum ve kuruluşlarının olduğu bölgelerde yoğun bir şekilde çalışıyor. Özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


"Şuan için kapalı yol yok"


Yürütülen çalışmaları değerlendiren Mehmet Hanifi Dana, "Şehitkamil Belediyemizin özellikle tuzlama çalışmalarından memnun kaldık. Yaşadığımız bölgede şu an için kapalı yol yok. Şimdi de kaldırımlarımız temizleniyor. Belediyemize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


"Şehitkamil Belediyesinin başarısı"


Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Leyla Osmanoğlu ise, "Gerçekten Şehitkamil Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Belediyemiz, bize herhangi bir mağduriyet yaşatmadı. Yollarda, kaldırımlarda, çevrede herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Bu durum, Şehitkamil Belediyesinin başarısı" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Fen İşleri Müdürlüğü, Şehitkamil, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araçlar buz tutan yolda kaydı, Arvinli maç gibi anlattı
Son dakika: Hulusi Akar: İdlib'e ilave birlikler gönderiyoruz Türkiye atıflı reklam filmiyle tepki alan İskandinav Hava Yolları: Mesajımızın arkasındayız Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 19:03:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehitkamil'de kar alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]