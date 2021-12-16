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Şehitkamil'de kilit taşı çalışmalarını aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Şehitkamil'de kilit taşı çalışmalarını aralıksız devam ediyor

16.12.2021 16:52
Şehitkamil'de kilit taşı çalışmalarını aralıksız devam ediyor

Kırsal mahalle yollarını baştan aşağı kilit taşıyla yenileyen Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Tekirsin Mahallesi'nde yaptığı kilit taşı çalışmasıyla mahalle yollarını kilit parke taşı ile döşemeye devam ediyor.

Tekirsin Mahallesi'nde başlatılan çalışma sonunda mahallede kilit taşı olmayan yol kalmayacak.

Eksik görülen yerlerin yollarını kilit taşı döşeyerek yenileyen ekipler, şimdiden mahallenin çehresini değiştirdi. Kilitli parke taşı çalışmasıyla birlikte mahalle sakinleri, çamurlu ve bozuk yollardan kurtulacak. Yapılan çalışmaların memnun edici olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, duydukları memnuniyeti dile getirerek Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

MAHALLEMİZDE EKSİK GÖRÜLEN YERLER KİLİTLİ PARKE TAŞI İLE DÖŞENİYOR

Yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını dile getiren Tekirsin Mahalle Muhtarı Bilal Tatlı, "Mahallemizde öncelikle arazi yolu sıkıntılarımız vardı. Sağ olsun Başkanımızın talimatlarıyla iki ay önce arazi yolu çalışmalarımız tamamlandı. Şu an ise mahallemizde eksik kalan yerlerde kilit taşına ihtiyacımız vardı. Şu an kilit taşı çalışmalarımız hızlı bir şekilde başladı. Mahallemizde eksik görülen yerlerimiz kilitli parke taşı ile döşeniyor. İnşallah yapılmayan yerlerimiz de kısa süre içerisinde kilitli parke taşı ile döşenecek. Mahallemizin birçok yeri yapıldı, şu an ise okulumuzun bahçesi kilitli parke taşı ile döşeniyor. Yapılan çalışmalarla birlikte mahalle sakinlerimiz kış aylarını sorunsuz bir şekilde geçirecek. Ben yapılan hizmetlerden dolayı bir kez daha Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Şehitkamil'de kilit taşı çalışmalarını aralıksız devam ediyor - Son Dakika


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