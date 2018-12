Şehitkamil'de Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Son Sürat

'Doğumdan ölüme hizmet' anlayışını benimseyen ve çalışmalarına bu doğrultuda yön veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu , 2018 yılında da sosyal belediyeciliğin gerekliliklerini yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, "Toplumumuzdaki dezavantajlı kişiler başta olmak üzere ilçe sınırlarımız içerisinde ikamet eden her vatandaşımızı mutlu etmek için çaba gösteriyoruz" dedi.Uyguladığı insan odaklı projelerle toplumun her ferdini mutlu ve memnun etmek için çaba gösterdiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hayata geçirdikleri sosyal projelerle yüz binlerce kişiye ulaştıklarını vurguladı. İnsan hayatına ilk hizmetlerinin 'Merhaba Bebek ' olduğunu kaydeden Başkan Fadıloğlu, devam eden hizmetlerin taziye hizmetleriyle son bulduğunu ifade etti. Amaçlarının, özellikle dezavantajlı kişilerin hayata daha pozitif bakmalarını sağlayacak imkanlar sunma olduğunu anlatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 2018 yılında gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.İlk Hizmet 'Merhaba Bebek'Vatandaşların her konuda destekçisi olduklarının altını çizen Başkan Fadıloğlu, "Merhaba Bebek projesiyle ilçe sınırları içinde bebek sahibi olan ailelerin en mutlu gününde yanlarında oluyoruz. Merhaba Bebek projesi kapsamında bebek sahibi olan aileleri evlerinde ziyaret ediyoruz. Yeni doğan bebeklerin çeşitli ihtiyaçlarını temin edip ailelere hediye paketi olarak sunuyoruz. 2018 yılı içerisinde 15 bin 344 bebeğe 'merhaba' dedik. 2013 yılında uygulamaya koyduğumuz 'Merhaba Bebek' projesi ile bugüne kadar toplam yaklaşık 71 bin 928 bebek ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.Yetim ve Öksüz Çocuklara 'Merhamet Eli' UzatıyoruzHayata geçirdikleri 'Merhamet Eli' projesi kapsamında yetim ve öksüz çocukların hayata umutla bakmalarını hedeflediklerine değinen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Merhamet Eli projesi ile yetim ve öksüz çocuklu aileler önce tespit ediliyor, daha sonra yapılması gereken çalışmalar sırasıyla yapılıyor. Yetim ve öksüz çocuklara özel ilgi göstererek, onların geleceğe daha umutla ve güvenle bakmalarına imkan sağlıyoruz. Çocuklarımıza yönelik; eğitim, gıda, giyim gibi yardımların yanı sıra sosyal-kültürel etkinliklerle onların sosyal hayata daha kolay adapte olmaları sağlanıyor. 2013 yılından bu güne uyguladığımız proje kapsamında 2018 yılı içerisinde 956 ailenin 2 bin 406 yetim ya da öksüz çocuğuna ulaştık" şeklinde konuştu.Yaşlılar 'Vefa' ile Mutlu OluyorBaşkan Rıdvan Fadıloğlu, yaşlı, hasta ve yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına 'Vefa Hizmeti' projesini başlattıklarını söyledi. Fadıloğlu, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere; evde genel temizlik, kuaför, berber, hastane ulaşım, su, elektrik arıza ve pratik ev düzeni hizmetleri gibi birçok alanda yardım edildiği bilgisini verdi. Başkan Fadıloğlu, 2013 yılından bu yana uygulanan 'Vefa Hizmeti' projesi kapsamında 2018'de 2 bin 865 kişiye hizmet verdiklerini aktardı.Çalışmalarımız Aralıksız Devam Edecek2018 yılında sosyal belediyecilik konusunda önemli rakamlar elde ettiklerini belirten Başkan Fadıloğlu, "Vatandaşlarımızın taziye ziyaretlerini en iyi şekilde ağırlamalarını sağlamak adına 2018yılı içerisinde 3 bin 715 defa çadır kurduk. İlçemiz genelindeki 127 taziye evimizde bin 776 farklı aileye taziye hizmeti verdik. Taziye evlerimizde toplam 140 bin 500 kişilik yemek ikramında bulunduk. Bünyemizdeki çorba evimizden 221 bin 350 kişi yararlandı. 162 merkez, 85 kırsal alanda bulunan mahallemizdeki camilerimizin ve 185 okulumuzun düzenli aralıklarla temizliğini yaptık. Vatandaşımızın rahatlığı için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu. - GAZİANTEP