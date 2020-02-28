Şehitkamil'de Türk Bayrağı dağıtıldı - Son Dakika
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Şehitkamil'de Türk Bayrağı dağıtıldı

6 saat önce

Şehitkamil Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Mehmetçikler için ilçedeki esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.

Şehitkamil'de Türk Bayrağı dağıtıldı, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Mehmetçikler için ilçedeki esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı. Türk Bayrağı'nı zabıta ekiplerinden teslim alan esnaflar, bayrakları iş yerlerine astılar.


Suriye'nin İdlip kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit düşen 33 Mehmetçik için bağımsızlığın, milli birlik ve beraberliğin sembolü olan Türk Bayrağı dağıtıldı. Şehitkamil Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçenin çeşitli yerlerinde ev ve işyerlerine asılmak üzere esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı. Türk Bayrağını alıp öperek iş yerlerine asan esnaf, Mehmetçik için bol bol dua etti.


"Hiçbir zaman yıkılmayacağız"


Korutürk Caddesi esnaflarından Kemal Sevük, dağıtılan Türk bayrağına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Öncelikle İdlib'te yaşanan olaydan dolayı şehit olan tüm askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaşanan olaydan dolayı Türk Milleti olarak çok üzgünüz. Biz, millet olarak bir ölürüz, bin diriliriz. Hiçbir zaman yıkılmayacağız. Buradan aziz milletimize de sesleniyorum; gün birlik ve beraberlik günüdür. Bugün de Şehitkamil Belediyemiz birlik ve beraberlik çağrısında bulunularak bizlere Türk Bayrağı hediye ettiler. Bizler de esnaf olarak şanlı Türk Bayrağımızı iş yerlerimize astık. Türk Bayrağımız, hiçbir zaman yere düşmeyecektir. Allah, her zaman yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.


"Ülkemiz için bir değil bin canımız feda olsun"


Türk milletinin hiçbir zaman yıkılmayacağını vurgulayan esnaf Mehmet Aydoğan, "Öncelikle aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ülkemize, milletimize, vatanımıza Rabbim hiçbir zaman zeval vermesin. Allah'ın izniyle Türk milleti, hiçbir zaman yıkılmayacaktır. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz de Türk Bayrağı dağıttı. Bizler de bayrağımızı iş yerlerimize astık. Ülkemiz için bir değil bin canımız feda olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:58 Kaynak: İHA
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