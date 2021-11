Şehitkamil'de "Vefa Hizmeti" projesi devam ediyor - Son Dakika

Ayşe Balaban ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, Balaban'ın sıkıntılarına ortak oldu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç ailelere yönelik düzenlenen Vefa Hizmeti projesi kapsamında, Sarıgüllük Mahallesinde ikamet eden Ayşe Balaban'ın evi ekipler tarafından baştan aşağı temizlendi. Evin camları, yerleri, mutfak eşyaları ve evin her yerini temizleyen ekipler, yaşlı çifti mutlu etti. Vefa Hizmeti projesi kapsamında evi temizlenen aileleri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ayşe Balaban'ın evine misafir oldu. Ayşe Balaban ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, bir süre sohbet etme imkanı buldu. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Ayşe Balaban'ın hayır duasını aldı. Ziyarette Başkan Fadıloğlu, Ayşe Balaban'ın istek ve sıkıntılarını dinledi. Vefa Hizmeti'nin kendisi açısından büyük bir hizmet olduğunu belirten Ayşe Balaban, Başkan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

BÜYÜKLERİMİZİN HAYIR DUALARIYLA İŞİMİZİN RAST GİTTİĞİNE İNANIYORUZ

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bugün Ayşe teyzemizi ziyarete geldik. Normal şartlarda Vefa ekiplerimiz belirli periyotlarla geliyorlar, büyüklerimizin hizmetinde bulunuyorlar. Bizde imkan dahilinde büyüklerimizi ziyaret edip, onların hayır duasını almaya gayret gösteriyoruz. Bugünde Ayşe teyzemizin evindeyiz. Bizi misafir ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bizim ekibimizden arkadaşlarımız, belirli aralıklarla büyüklerimizin evlerindeki kişisel ihtiyaçlarını görmek adına hizmette bulunuyorlar. Güzel bir hizmet, hepimiz yarın yaşlanacağız, hepimizin ihtiyacı olacak, yarın biz kendimize ne yapılmasını istiyorsak, şimdi de yöneticiler olarak biz büyüklerimize o hizmeti götürmekle mükellefiz. Çok şükür göreve geldiğimiz andan itibaren bu hizmeti başlattık ve devam ettiriyoruz. Ben Ayşe teyzemizin şahsında bütün büyüklerimizin hürmetle ellerinden öpüyorum. Allah, sağlık sıhhat ve afiyet versin, Allah hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Büyüklerimizin hayır dualarıyla işimizin rast gittiğine inanıyoruz. Biz her zaman büyüklerimizin duasına talibiz" şeklinde konuştu.

BAŞKANIMIZIN BENİ ZİYARET ETMESİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLU OLDUM

Başkan Fadıloğlu'nun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayşe Balaban, "Bugün Başkanımızın beni ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu oldum. Allah kendisinden her zaman razı olsun. Başkanımız sağ olsun bizimle her zaman ilgileniyor ne tür sıkıntımız olduğunda elinden gelen her şeyi yapıyor. Allah, Başkanımızın işini gücünü rast getirsin. Sağ olsun kızlarımız da evime geliyor, evimin temizliğini yapıyor. Allah, kızlarımızdan da razı olsun. Kızlarımız sayesinde evim her zaman temiz ve düzenli. Allah, hiçbir zaman devletimize, milletimize zeval vermesin, Allah, hiçbir zaman devletimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.