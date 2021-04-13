Şehitkamil'de yapımına başlanılan Katı Atık İstasyonu, enerji ve araç tasarrufu sağlayacak - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kısa sürede tamamlanacak Katı Atık Transfer İstasyonu ile enerji ve araç konusunda önemli tasarruf sağlayacağını bildirdi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aydınlar Mahallesi'nde 9 bin metrekarelik alan üzerinde yapımına başlanılan Katı Atık Transfer İstasyonu'nun inşaat çalışmaları hızlı şekilde ilerliyor.

Katı Atık Transfer İstasyonunda, 816 metrekare iki katlı betonerme yapıda katı atık transfer faaliyet alanı, 72 metreküp hacminde sızıntı suyu kuyusu, 60 ton kapasiteli kantar yer alacak.

Kısa süre sonra hayata geçirilecek olan Katı Atık Transfer İstasyonu, benzerlerinden farklı olarak tamamen kapalı sistemle çalışacak. Aynı anda 6 adet hidrolik sıkıştırılmalı çöp kamyonu semitreylerle boşaltma işlemi yaparken yine aynı anda 2 tıra birden aktarım yapılabilecek.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Kısa süre önce yapımını başlattığımız Katı Atık Transfer İstasyonu bitmek üzeredir. İnşallah en kısa sürede çok fazla kamyonun gidip gelmesini ortadan kaldırarak, bir yandan enerji tasarrufu, bir yandan personel tasarrufu bir yandan da araç tasarrufu yapacağız. Vatandaşlarımızın kaynaklarını verimli kullanmak adına bu tür projeleri önemsiyoruz. Vermiş oldukları destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı'na yürekten teşekkür ediyorum. Bizim bu yapıyı bir an önce hayata geçirmemiz demek, bu memleketin kaynaklarının daha da artması demektir. İnşallah en kısa sürede hizmete aldıktan sonra hem araç sayımız azalmış olacak hem de daha fazla alana hakim olmamız sağlanmış olacak. Ben ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."