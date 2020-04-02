Şehitkamil'de yardımlar aralıksız devam ediyor - Son Dakika
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Şehitkamil'de yardımlar aralıksız devam ediyor

6 saat önce

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenli aralıklarla dar gelirli ailelere yönelik yapılan gıda yardımı, korona virüs dolayısıyla 65 yaş üstü kişilere ve kronik hastalıkları bulunan kişilere de yapılıyor.

Şehitkamil'de yardımlar aralıksız devam ediyor, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenli aralıklarla dar gelirli ailelere yönelik yapılan gıda yardımı, korona virüs dolayısıyla 65 yaş üstü kişilere ve kronik hastalıkları bulunan kişilere de yapılıyor.


Dezavantajlı kişilerin hayatını kolaylaştıracak proje ve uygulamalarıyla sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getiren Şehitkamil Belediyesi, bu konudaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yıl içerisinde, Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası'na kayıtlı dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirilen gıda yardımı, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla talep etmeleri durumunda 65 yaş üstü kişilere ve kronik hastalıkları bulunan kişilere de yapılıyor. Gıda paketi içeresinde; 5 kilogram bulgur, 5 kilogram makarna, 5 litre yağ, 2 buçuk kilogram şeker, 2 buçuk kilogram mercimek ve 2 buçuk kilogram pirinç bulunuyor. Yardımlar, kişilerin evlerinde kendilerine imza karşılığında teslim ediliyor.


"Lütfen evde kalın"


Yapılan yardımların korona virüs salgını süresince aralıksız süreceğini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak bünyemizde hizmet veren Gıda Bankası aracılığıyla ilçe sınırlarımız içerisinde ikamet eden dar gelirli ailelerimize düzenli olarak gıda yardımında bulunuyorduk. Bu yardımları bugün yine devam ettiriyoruz. Yaşanan korona virüs salgını dolayısıyla bu yardımlarımızın kapsamını genişlettik. Şehitkamil sınırları içerisinde ikamet eden 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yanı sıra kronik hastalıkları bulunan vatandaşlarımızı da gıda yardımı kapsamına aldık. Talepte bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşlarımıza evlerinin kapılarında bu yardımları kendilerine teslim ediyoruz. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımıza, özellikle de 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen, evde kalın. Korona virüs salgını bitene kadar yaptığımız yardımları devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:29 Kaynak: İHA

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