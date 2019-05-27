Şehitkamil'de Yaz Spor Okulu Kayıtları Başladı

Şehitkamil Belediyesi tarafından yaz döneminde basketbol, cimnastik,yüzme gibi çocukların ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği 8 farklı branşta gerçekleştirilecek olan 2019 yaz spor okulları için kayıtlar başladı.

Gaziantep'te sporun ve sporcun gelişimi adına yıllardır tesisleşme alanında dev yatırım ve sportif projelere büyük bir başarıyla imza atan Şehitkamil Belediyesi, gençlerin ve çocukların sporla büyüyen, spor kültürüne ve spor ahlakına sahip bireyler olmaları için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için çalacak son ders zilinin ardından start alacak olan yaz spor okullarında spor tutkunu öğrenciler; basketbol, badminton, futbol, geleneksel çocuk oyunları, halk oyunları, temel cimnastik, satranç ve yüzme branşlarında eğitim görecekler. 17 Haziran-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yaz spor okulu programında sporcu öğrencilerin keyifle katılacakları doğa gezileri, kitap okuma günleri, şenlikler ve birbirinden renkli sosyal etkinlikler de yer alıyor.

KENDİNİ KANITLAMIŞ BAŞARILI SPORCULAR OLMA FIRSATINI YAKALAYACAKLAR

Yaz spor okulları döneminde kendini kanıtlamış, başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2019 yaz spor okulları ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Yaz tatili döneminde çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel, sosyal milli ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak ve yoğun eğitim-öğretim maratonunun ardından öğrencilerimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmelerine katkı sunmak amacıyla Şehitkamil Belediyesi olarak yaz spor okullarını tatil dönemi boyunca büyük bir keyifle gerçekleştireceğiz. 8 farklı branşta icra edilecek olan spor okulu eğitimleri için kayıtlar başladı. Çocuklarımızın erken yaşlarda spora yönelmesi ve faaliyetlerin gerçekleştirileceği branşlara yeteneği olan gençlerin uzman eğitmenlerimiz nezaretinde teknik anlamda kendilerini daha da geliştirmeleri çok değerli. Sporcu öğrencilerimiz, spor okullarına katılarak hem kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan uzaklaşmış olacaklar hem de kendilerini her anlamda geliştirmiş olacaklar. Spor okullarında yetişen öğrencilerimiz, geçmiş yıllarda olduğu gibi ulusal ve uluslararası alanlarda kendini kanıtlamış başarılı sporcular olma fırsatını da yakalayacaklar."