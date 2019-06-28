Şehitkamil'deki Bayat Ekmekler toplanmaya devam ediyor
1 saat önce
Şehitkamil Belediyesinin uyguladığı 'Bayat Ekmek Toplama' projesi sayesinde her ay tonlarca bayat ekmek çöpe atılmak yerine hayvanlara yem oluyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:40 Kaynak: Bültenler
Şehitkamil Belediyesi tarafından 2011 yılında uygulanmaya başlanan 'Bayat Ekmek Toplama' projesinin kapsamı halkının destekleriyle her yıl biraz daha genişletiliyor. Proje kapsamında apartmanların önüne koyulan bayat ekmek toplama kutuları sayesinde çöpe atılacak bayat ekmekler toplanıyor. Özellikle yaz ve kış aylarının olumsuz hava şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının doyurulması için ilçenin farklı noktalarına bırakılan yem ve içecek kapları sayesinde sokak hayvanlarının karnı doyuyor.
ÇOK İYİ BİR UYGULAMA
Projenin uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakini Mehmet Kuşoğlu, "Şu anda yapılan uygulamayı yerinde gördüm. Allah; belediyemizden, görevli kişilerden razı olsun. Burada hayvanların yemini, suyunu veriyorlar. Mahalle sakinleri de evinden yiyecek ve su getiriyor. Çok iyi bir uygulama. Şehitkamil Belediyemizin yaptığı bu uygulamadan çok memnunuz. Allah, kendilerinden razı olsun" ifadelerini kullandı.
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Sağanak yağış geliyor
Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı
Son dakika! BDDK, Denizbank'ın Emirates NBD'ye devrine onay verdi
Genç kız parkta dehşeti yaşadı! Erkek arkadaşı böyle sakinleştirdi