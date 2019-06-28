Son Dakika Haberleri: Şehitkamil'deki Bayat Ekmekler toplanmaya devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Şehitkamil'deki Bayat Ekmekler toplanmaya devam ediyor

1 saat önce

Şehitkamil Belediyesinin uyguladığı 'Bayat Ekmek Toplama' projesi sayesinde her ay tonlarca bayat ekmek çöpe atılmak yerine hayvanlara yem oluyor.

Şehitkamil'deki Bayat Ekmekler toplanmaya devam ediyor, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi tarafından 2011 yılında uygulanmaya başlanan 'Bayat Ekmek Toplama' projesinin kapsamı halkının destekleriyle her yıl biraz daha genişletiliyor. Proje kapsamında apartmanların önüne koyulan bayat ekmek toplama kutuları sayesinde çöpe atılacak bayat ekmekler toplanıyor. Özellikle yaz ve kış aylarının olumsuz hava şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının doyurulması için ilçenin farklı noktalarına bırakılan yem ve içecek kapları sayesinde sokak hayvanlarının karnı doyuyor.

ÇOK İYİ BİR UYGULAMA

Projenin uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakini Mehmet Kuşoğlu, "Şu anda yapılan uygulamayı yerinde gördüm. Allah; belediyemizden, görevli kişilerden razı olsun. Burada hayvanların yemini, suyunu veriyorlar. Mahalle sakinleri de evinden yiyecek ve su getiriyor. Çok iyi bir uygulama. Şehitkamil Belediyemizin yaptığı bu uygulamadan çok memnunuz. Allah, kendilerinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:40 Kaynak: Bültenler
Şehitkamil, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Sağanak yağış geliyor Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı Son dakika! BDDK, Denizbank'ın Emirates NBD'ye devrine onay verdi Genç kız parkta dehşeti yaşadı! Erkek arkadaşı böyle sakinleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 17:55:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehitkamil'deki Bayat Ekmekler toplanmaya devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]