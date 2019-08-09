Şehitkamil'deki camiler bayram namazına hazır

Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki tüm camilerin genel temizliklerini tamamladı.

Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki tüm camilerin genel temizliklerini tamamladı. Yürütülen temizlik hizmeti, cami cemaati tarafından memnuniyetle karşılandı.



Vatandaşın huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmesi adına ilçe genelindeki camilerde hummalı bir çalışma başlatan Şehitkamil Belediyesi, ilçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışması yürüttü. Şehitkamil Belediyesi, İslam alemi açısından büyük öneme sahip Kurban Bayramı öncesinde tüm camilerin genel temizliklerini tamamladı. Özveriyle çalışan temizlik ekipleri, ilk olarak caminin içindeki halılara anti bakteriyel toz serpiyor ve halıları elektrikli süpürgelerle temizliyor. Ekipler, daha sonra cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, kitaplıklar, vestiyerler, ayakkabılıklar, pencereler ve camların temizliği yapılıyor. Ayrıca şadırvan ve tuvaletlerle birlikte cami avlularında çevre temizliği yapılıyor. Temizlik sonrası cami içine gül esansı sıkılmasıyla caminin güzel kokması sağlanıyor. Camilerde yapılan temizlik ve hijyen çalışmaları dolayısıyla duydukları memnuniyeti ifade eden cami cemaati, çalışmalar dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.



"Camimiz, bayram namazına hazır hale geldi"



Yürütülen temizlik çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan İmam Çağdaş Cami imamı İbrahim Büyük, "Şehitkamil Belediyemiz, her ay olduğu gibi periyodik olarak camimizin temizliğini yapıyor. Bugün de yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle bayram öncesi camimizin şanına yakışır şekilde bir temizlik çalışması yürütüldü. Temizlikle görevli arkadaşlarımız, camimizin halılarını elektrikli süpürgelerle temizledi. Cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, ayakkabılıklar, pencereler ve camların temizliği yapıldı. Şu anda camimiz bayram namazına hazır hale geldi. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine, camilerimize verdiği bu önemden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm Müslüman kardeşlerimin Kurban Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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