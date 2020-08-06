Şehitkamil'deki Cerityeniyapan Mahallesi sosyal tesisine kavuşuyor - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi, Cerityeniyapan Mahallesi'nde yapımı devam eden sosyal tesisin kısa sürede hizmete başlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, erkek ve kadın taziye evi, mutfak, mescit ve lavaboların yer aldığı sosyal tesis, kısa süre içerisinde tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen mahalle muhtarı Adnan Aslanoğlu, mahallenin önemli eksiklerinden taziye evine çok ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, ihtiyacın karşılanması yönünde Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun söz verdiğini hatırlattı.

Sosyal tesisinin çalışmalarına hızla ilerlediğini ifade eden Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"İçerisinde, erkek ve kadın taziye evi, mutfak, mescit ve lavaboların olduğu sosyal tesisimiz, inşallah en kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Vatandaşlarımız artık taziye ziyaretlerini temiz ve geniş bir ortamda ağırlayabilecekler. Bunun yanı sıra sosyal tesisin camimizin hemen yanında olması da bizim için ayrıca sevindirici bir durum. Taziyeye gelen vatandaşlarımız vakit namazlarını da hemen sosyal tesisin yanında bulunan camimizde kılabilecekler."