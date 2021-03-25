Şehitkamil'deki kütüphanelere yoğun ilgi - Son Dakika

Şehitkamil'deki kütüphanelere yoğun ilgi

25.03.2021 10:54
Şehitkamil'deki kütüphanelere yoğun ilgi, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi, KPSS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere nitelikli ve hijyenik ortamda ders çalışma imkanı sunmaya devam ediyor.

Şehitkamil Belediyesi, KPSS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere nitelikli ve hijyenik ortamda ders çalışma imkanı sunmaya devam ediyor. Mütercim Asım Kütüphanesi'nde; sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uygun şekilde ders çalışan öğrenciler, sağlanan olanaklardan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Öğrencilerin akademik başarılarını arttırarak hedeflerine ulaşmaları için önemli olanaklar sunan Şehitkamil Belediyesi, nitelikli ders çalışma ortamlarıyla öğrencilerin en büyük destekçilerinden biri oluyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) pandemi kurallarına uygun şekilde dizayn edilen Mütercim Asım Kütüphanesi'nde hazırlanan öğrenciler, tüm imkanlardan ücretsiz yararlanıyor. Gün içerisinde 08: 30 ile 22: 00 saatleri arasında hizmet veren Mütercim Asım Kütüphanesi, pandemi dolayısıyla yarı kapasite ile çalışıyor.

"Kütüphanemize gerçekten yoğun bir talep var"

Mütercim Asım Kütüphanesi eğitmeni Mehmet Said Cıla, "Kütüphanemiz, 08: 30 ile 22: 00 saatleri arası hizmet vermektedir. Şu an pandemi döneminden dolayı kütüphanemiz yarı kapasite ile hizmet veriyor. Bir dolu, bir boş şeklinde arkadaşlarımızı oturtuyoruz. Pandemi kurallarına dikkat etmeye özen gösteriyoruz. Kütüphanemize gerçekten yoğun bir talep var, bu talebin karşılanması adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Öğrencilerimiz, okuldan artan kalan zamanlarını gelip burada değerlendiriyorlar, ev ödevlerini burada tamamlıyorlar. Bunun yanı sıra KPSS ve YKS'ye girecek olan arkadaşlarımız, yoğun talep gösteriyorlar. Arkadaşlarımız, burada temiz, sessiz, sakin ve hijyenik bir ortamda sınava hazırlanıyorlar. Bizler de onların en iyi şekilde sınava hazırlanmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben sınava girecek olan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kütüphanemizden yararlanmak isteyen tüm öğrencilerimizi de bekliyoruz" dedi.

"Kütüphanemizde gayet sakin, sessiz ve güvenli bir ortam var"

Sağlanan imkanlara ilişkin değerlendirmede bulunan KPSS hazırlık öğrencisi Hatice Sarıkaya, "Bu yıl KPSS'ye hazırlanmaktayım. Kütüphaneye gelip burada ders çalışmaktayım. Mütercim Asım Kütüphanemiz, bu çevrede bulunan ve öğrencilerin yoğun talep ettiği bir yer. Burada çeşitli kitapların, kaynakların bizlere sunulması ile çok büyük fayda görmekteyiz. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz, bu pandemi dönemi içerisinde bizlere elinden gelen desteği sunuyor. Kütüphanemizde gayet sakin, sessiz ve güvenli bir ortam var. Burada arkadaşlarımızla birlikte KPSS'ye hazırlanıyoruz ve başarılı olmayı hedefliyoruz. Buradaki hocalarımız da sağ olsunlar, bizlere her konuda yardımcı oluyorlar. Bizlere bu imkanı sunan başta Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kütüphanemiz daha iyi motive olmamızı sağlıyor"

YKS'ye hazırlanan Tarık Taşcı ise kütüphanenin kendileri açısından önemli bir çalışma mekanı olduğunu ifade ederek, "Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Burada gerçekten çok farklı bir ortam var. Pandemi kurallarına tam uyularak, eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Burada hocalarımızdan da gerekli destekleri alıyoruz, bizlere her konuda yardımcı oluyorlar. Buradaki kaynak kitapları ile de sınava en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Evde bulamadığımız bir ortamı kütüphanemizde buluyoruz. Gerçekten çok güzel bir ortam ve kütüphanemiz daha iyi motive olmamızı sağlıyor. Burada sınava en iyi şekilde hazırlanıp inşallah başarılı olacağıma inanıyorum. Bizlere bu imkanları sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şehitkamil'deki kütüphanelere yoğun ilgi
Şehitkamil'deki kütüphanelere yoğun ilgi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Şehitkamil, Pandemi, KPSS, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şehitkamil'deki kütüphanelere yoğun ilgi - Son Dakika


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