Şehitkamil'den esnafa pilav ikramı

Şehitkamil Belediyesi, Anadolu'daki varlığı bin yıla dayanan Türk milletinin köklü geleneklerinden biri olan 'ahilik' geleneğini yaşatmak için çeşitli faaliyetler düzenlemeyi sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi, cuma namazı sonrası Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında esnafa pilav ikram etti. Pilav dağıtımı; KÜSGET Sanayi Cami, Beşir Bilgiç Cami, Esnaf Cami, Esnaf Mescidi ve Zübeyir Bin Avvam Camisi'nde yapıldı. Namaz sonrası ikramdan tadan cami cemaati, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

BELEDİYEMİZE AHİLİĞİ BİZLERE HATIRLATTIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Yapılan etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan KÜSGET Sanayi Sitesi esnafından Orhan Karaduman, "Öncelikle tüm esnaflarımızın Cuma gününü ve Ahilik Haftasını kutluyorum. Ahilik demek, esnaflar arasında doğruluk, dürüstlük gibi kavramların bulunduğu ticaretinde dürüst olması demektir. Önemli olan ticaretinde hiçbir hile yapmamaktır. Birbirimizi kandırmadan doğruluk ve adalet şiarından şaşmadan ve alışverişlerimizde ölçüleri doğru yaparsak, Allah'ın izniyle bizler de ahiliği devam ettirmiş olacağız. Şüphesiz ki yapmış olduğumuz alışverişte helal rızık olmasına dikkat edeceğiz. Birbirimizi kandırmamaya, birbirimizin güvenini zedelememeye birbirimizi sadece çıkarlar uğruna değil de yaptığımız alışverişin helal rızık olmasına dikkat etmeliyiz. Zaten ahiliğin prensipleri de budur. Bugün Şehitkamil Belediyemiz, cuma namazı çıkışı sonrası esnaflarımıza pilav ikramında bulundu. Şehitkamil Belediyemize de ahiliği bizlere tekrar hatırlattığı için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.