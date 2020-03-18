Şehitkamil'den tedbir amaçlı temizlik malzemesi yardımı - Son Dakika

Korona virüse karşı uyguladığı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediyesi, dar gelirli ailelere yönelik temizlik malzemesi yardımında bulundu.



Düzenli aralıklarla dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirdiği gıda yardımına ek korona virüse karşı yayılmayı önleyici tedbir uygulamaları kapsamında temizlik malzemesi yardımında bulunan Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü dezenfekte çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası'nda hazırlanan temizlik malzemeleri, ekipler tarafından dar gelirli ailelerin evlerinde kendilerine teslim edildi. Temizlik yardımı paketlerinin içerisinde 9 kilogramlık deterjan, 1 litre sıvı el sabunu, 6'lı el sabunu, 1 litre sıvı bulaşık deterjanı, 1 buçuk litre çamaşır suyu bulunuyor.



"Hiçbir virüs, alacağımız önlemlerden daha güçlü değildir"



Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Korona virüsün yayılmasını önleyecek tedbirler konusunda üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Hiçbir virüs, alacağımız önlemlerden daha güçlü değildir. Eğer ki üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirirsek, en kısa sürede korona virüs tehdidinden hiçbir zarar görmeden kurtulabiliriz. Belediye olarak ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra bugün de dar gelirli ailelerimize yönelik temizlik malzemesi desteğinde bulunduk. Korona virüs tehdidine karşın panik yapmadan, yayılmayı önleyici etkin mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP