Şehitkamil'den tedbir amaçlı temizlik malzemesi yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitkamil'den tedbir amaçlı temizlik malzemesi yardımı - Son Dakika

Şehitkamil'den tedbir amaçlı temizlik malzemesi yardımı

6 saat önce

Korona virüse karşı uyguladığı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediyesi, dar gelirli ailelere yönelik temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Şehitkamil'den tedbir amaçlı temizlik malzemesi yardımı, System.String[]

Korona virüse karşı uyguladığı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediyesi, dar gelirli ailelere yönelik temizlik malzemesi yardımında bulundu.


Düzenli aralıklarla dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirdiği gıda yardımına ek korona virüse karşı yayılmayı önleyici tedbir uygulamaları kapsamında temizlik malzemesi yardımında bulunan Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü dezenfekte çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası'nda hazırlanan temizlik malzemeleri, ekipler tarafından dar gelirli ailelerin evlerinde kendilerine teslim edildi. Temizlik yardımı paketlerinin içerisinde 9 kilogramlık deterjan, 1 litre sıvı el sabunu, 6'lı el sabunu, 1 litre sıvı bulaşık deterjanı, 1 buçuk litre çamaşır suyu bulunuyor.


"Hiçbir virüs, alacağımız önlemlerden daha güçlü değildir"


Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Korona virüsün yayılmasını önleyecek tedbirler konusunda üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Hiçbir virüs, alacağımız önlemlerden daha güçlü değildir. Eğer ki üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirirsek, en kısa sürede korona virüs tehdidinden hiçbir zarar görmeden kurtulabiliriz. Belediye olarak ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra bugün de dar gelirli ailelerimize yönelik temizlik malzemesi desteğinde bulunduk. Korona virüs tehdidine karşın panik yapmadan, yayılmayı önleyici etkin mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:32 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti         
12:28
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi         
12:06
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı         
10:55
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi         
10:50
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç         
09:03
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
08:53
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada         
08:34
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 20:05:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehitkamil'den tedbir amaçlı temizlik malzemesi yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]