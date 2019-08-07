Şehitkamil'in bayramlıkları yüzleri güldürdü
1 saat önce
Şehitkamil Belediyesi, Kurban bayramı öncesi dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirdiği kıyafet ve temizlik malzemesi yardımıyla binlerce kişiyi mutlu etti.
Şehitkamil Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:35 Kaynak: İHA
Belediyesi, Kurban bayramı öncesi dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirdiği kıyafet ve temizlik malzemesi yardımıyla binlerce kişiyi mutlu etti.
Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gıda Bankası aracılığıyla Kurban Bayramı
öncesi binlerce dar gelirli ailenin yüzü güldü. Toplam 11 bin kişiye kıyafet yardımı yapılırken, 2 bin 100 aileye de temizlik malzemesi yardımı yapıldı. Sabahın erken saatlerinde Gıda Bankası'na giden aileler, kendileri ve çocukları için reyonlardan kıyafet seçti. Aileler; ceket, pantolon, gömlek, tişört, etek, elbise, ayakkabı, terlik gibi seçeneklerden kendilerine yakıştırdıklarını aldı. Mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklar, bayramda giymek üzere beğenmiş oldukları elbiseleri ve ayakkabıları tek tek üzerlerinde denedi. - GAZİANTEP
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