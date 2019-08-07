Son Dakika Haberleri: Şehitkamil'in bayramlıkları yüzleri güldürdü
Son Dakika Güncel Haber

Şehitkamil'in bayramlıkları yüzleri güldürdü

1 saat önce

Şehitkamil Belediyesi, Kurban bayramı öncesi dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirdiği kıyafet ve temizlik malzemesi yardımıyla binlerce kişiyi mutlu etti.

Şehitkamil'in bayramlıkları yüzleri güldürdü, System.String[]
Şehitkamil Belediyesi, Kurban bayramı öncesi dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirdiği kıyafet ve temizlik malzemesi yardımıyla binlerce kişiyi mutlu etti.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gıda Bankası aracılığıyla Kurban Bayramı öncesi binlerce dar gelirli ailenin yüzü güldü. Toplam 11 bin kişiye kıyafet yardımı yapılırken, 2 bin 100 aileye de temizlik malzemesi yardımı yapıldı. Sabahın erken saatlerinde Gıda Bankası'na giden aileler, kendileri ve çocukları için reyonlardan kıyafet seçti. Aileler; ceket, pantolon, gömlek, tişört, etek, elbise, ayakkabı, terlik gibi seçeneklerden kendilerine yakıştırdıklarını aldı. Mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklar, bayramda giymek üzere beğenmiş oldukları elbiseleri ve ayakkabıları tek tek üzerlerinde denedi. - GAZİANTEP
Kurban Bayramı, Şehitkamil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte bayramda ücretsiz olacak köprüler ve yollar
CHP'den, Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yeni yetkiye tepki Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 14:29:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehitkamil'in bayramlıkları yüzleri güldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]