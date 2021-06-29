Şehitkamil Milli Sporcular Vali Gül'ü ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Sualtı Sporları Takımı ve Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Sutopu Takımı'nda spor yaşamlarına devam eden ve Türkiye'yi birçok uluslararası organizasyonda temsil etme başarısı gösteren milli sporcular, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Şampiyon sporcuları kutlayan Vali Gül, sporculara destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü teknik sorumluları ve milli sporcular, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti. Paletli yüzme, sutopu ve yüzme branşlarında Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan yeşil-siyahlı kulübün rekortmen sporcuları, gerçekleştirdikleri çalışmalar ve bugüne kadar elde ettikleri başarılarla ilgili Vali Gül'e bilgi verdiler. Başarı grafiğini ilerleyen günlerde daha da yükselteceklerinin sözünü veren ay-yıldızlı sporcular, uluslararası müsabakalarda İstiklal Marşı'nı söyletmenin, en büyük hayalleri olduğunu ve bunu başarmaktan büyük bir gurur duyduklarını ifade ettiler.

"Sporcularımızı desteklemeyi sürdüreceğiz"

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcularını kabulünde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, başarıların katlanarak devam etmesi temennisinde bulunarak, "Ülkemize ve şehrimize yaşattıkları büyük gururlar için tüm sporcularımızı ve teknik ekipte görev yapan antrenör arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın ödül kürsüsünde dalgalanması, hepimiz için çok büyük bir mutluluk. Sporcularımızın, bundan sonraki süreçte de başarılarının katlanarak devam edeceğine inanıyorum. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve değerli çalışma arkadaşlarına, Gaziantep ve Türk sporuna olan büyük desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizlerin de sporcularımıza olan desteği inşallah artarak devam edecek. Emeği geçen herkesi bir kez daha kutluyorum" dedi.

"Milli Takımlarımıza sporcu kazandırmak büyük bir mutluluk"

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Milli Takım'a sporcu kazandırmanın çok büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, "Valimize, spora verdikleri büyük desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İhtisaslaşmaya gittiğimiz tüm branşlarda hedefimiz, ulusal ve uluslararası platformda şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek ve ay-yıldızlı bayrağımızı ödül kürsülerinde dalgalandırmaktır. Çok şükür, çok önemli başarılar elde ettik. Hedefimiz, başarı grafiğini çok daha yukarıya taşımak. Milli Takım'a sporcu kazandırmak, bizler adına çok büyük bir mutluluk. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Sporcularımıza bundan sonraki süreçte katılacakları organizasyonlarda başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP