Şehitkamil Sanat Merkezi'nde gençler piyano dinletisi ile yeteneklerini sergiledi - Son Dakika

Birbirinden farklı eserleri çalan genç piyanistler, katılımcılardan büyük beğeni aldı.

Daha sonra sırasıyla piyano başına geçen Yaren Şahin, Reyyan Kılınç, İrem Bozkaya, Seren Aygün, Mehmet Yüksek, Hüseyin Katırcıoğlugil ve Beyhan Erimiş birbirinden farklı eserleri çalarak, yeteneklerini sergilediler. Piyano dinletisine katılan Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ve katılımcılar, genç piyanistleri dikkatle dinlediler. Piyano dinletisi sonunda Kaymakam Tahir Şahin ve katılımcılar, genç piyanistleri ayakta alkışladılar.

BUGÜN BİZİ DİNLEMEYE GELEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Piyano dinletisi sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren genç piyanistlerden İrem Bozkaya, "Konservatuara hazırlandığım için Şehitkamil Sanat Merkezi'nde piyano kursuna geliyorum. Burada hocalarımız sayesinde piyano eğitimimi en iyi şekilde sürdürüyorum. Hocalarımız, bize gerçekten yakından ilgi gösteriyorlar ve en iyi şekilde eğitim almamız için elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Ben öncelikle hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün de ailelerimize ve katılımcılara piyano dinletisi sunduk. Bugün ilk defa seyircilerin önünde piyano çalıyorum ve gerçekten çok heyecanlıydım. Bugün bizi dinlemeye gelen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İNŞALLAH İLERDE İYİ BİR PİYANİST OLMAK İSTİYORUM

Genç kursiyerlerden Seren Aygün ise, "Bugün ailelerimizin önünde piyano çalmak gerçekten güzel bir duyguydu. Tabi biraz heyecanlıydım ama piyano başına geçince heyecanım gitti. Burada almış olduğum eğitimlerle de kendimi daha da geliştirmek istiyorum. İnşallah ilerde iyi bir piyanist olmak istiyorum. Ben bugün bizi dinlemeye gelen başta ailem olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

TÜM ÇOCUKLARIMIZI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM

Piyano dinletisine gelen kursiyer velilerinden Gülcan Aygün, "Bugün kızımın piyano dinletisi için geldim. Ben kızım şahsında tüm çocuklarımızla gurur duydum. Özellikle Şehitkamil Belediyemizi tebrik ediyorum, bu tarz kursları yapıp çocuklarımızı güzel şeylere yönlendirdikleri için. Gerçekten çok gururlu ve mutluyum bu konuda. Ben bir kez daha tüm çocuklarımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.