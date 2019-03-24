Son Dakika Haberleri: Şehitkamil Semt Pazarı Sebze ve Meyveciler Dayanışma Derneği'nin Yeni Başkanı Beşir Aydın Oldu

Şehitkamil Semt Pazarı Sebze ve Meyveciler Dayanışma Derneği'nin Yeni Başkanı Beşir Aydın Oldu

22 dakika önce

Şehitkamil Semt Pazarı Sebze ve Meyveciler Dayanışma Derneği Başkanlığına Beşir Aydın seçildi.

Şehitkamil Semt Pazarı Sebze ve Meyveciler Dayanışma Derneği'nin Yeni Başkanı Beşir Aydın Oldu, System.String[]
Şehitkamil Semt Pazarı Sebze ve Meyveciler Dayanışma Derneği Başkanlığına Beşir Aydın seçildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç toplantı salonunda gerçekleşen seçime mevcut Başkan Müslüm Doğan, adaylar Beşir Aydın, Turgut Geçimli ve pazar esnafları katıldı.

210 üyenin oy kullandığı seçimlerde Beşir Aydın 85 oy alarak derneğin yeni başkanı oldu. Mevcut Başkan Müslüm Doğan 71 oy, Turgut Geçimli ise 51 oy alırken 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Şehitkamil Semt Pazarı Sebze ve Meyveciler Dayanışma Derneği'nin çiçeği burnunda yeni Başkanı Beşir Aydın ise yaptığı açıklamada, "Demokrasi içerisinde bir seçim oldu. Çok şükür kavgasız gürültüsüz bir şekilde seçimimizi yapıp esnafımızın da desteği ile başkan seçildik. İnşallah güzel hizmetlere imza atacağız. Başta diğer tüm adaylarımıza ve seçimimize katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:52 Kaynak: İHA

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