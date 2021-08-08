ŞEHİTKAMİL SPOR LİSESİ BASIN BİLDİRİSİ - Son Dakika
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ŞEHİTKAMİL SPOR LİSESİ BASIN BİLDİRİSİ

ŞEHİTKAMİL SPOR LİSESİ BASIN BİLDİRİSİ

09.08.2021 14:03

Gaziantep Spor Lisesi ile birlikte Gaziantep merkezde ikinci Spor Lisesi olarak hizmet verecek olan Şehitkamil Spor Lisesi' inde 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlanacaktır.

Gaziantep Spor Lisesi ile birlikte Gaziantep merkezde ikinci Spor Lisesi olarak hizmet verecek olan Şehitkamil Spor Lisesi' inde 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlanacaktır.

Adliye sarayı arkasında bulunan eğitim kampüsünde hizmet verecek olan Şehitkamil Spor Lisesi'nde bu yıl 60 öğrenci kontenjanı belirlenmiştir. Liseye, 5 Temmuz tarihinde yapılan spor liseleri yetenek sınavında 50 ve üzeri puan almış olan öğrenciler başvuru yapabilecektir.

Başvuruya hak kazanan öğrencilerin 9-10-11 Ağustos tarihlerinde e-okul üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Kazanan öğrencilerin isim listeleri 13 Ağustos 2021 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi web sayfasından ilan edilecektir.

Kaynak: Habermetre
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Şehitkamil, Gaziantep, Toplum, Son Dakika

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