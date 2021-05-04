Şehitkamil Vadi Park, 91 bin metrekare alan üzerine inşa edildi - Son Dakika

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Başkan Fadıloğlu, "Amacımız; daha yaşanabilir bir Şehitkamil ve daha yaşanabilir bir Gaziantep elde etmek. Türkiye'nin örnek projesinden birisi olan 91 bin metrekarelik alandaki park çalışmalarımızda sona geliyoruz. Bu projeyi tamamladıktan sonra bundan sonraki etaplara da devam edeceğimizin müjdesini buradan tüm hemşerilerimize de paylaşmak istiyorum" dedi.

Tamamlandığında insanlarda hayranlık uyandıracak Şehitkamil Vadi Park'ta sona gelindi. Son durumu yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'i yaşanabilir kentler sıralamasında daha yukarılara çıkarmak adına yoğun çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun gerçekleştirdiği inceleme gezisine, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile Serkan Özatıcı da eşlik etti.

Toplam 91 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Vadi Park içerisinde; parkın iki bölümünü birbirine bağlayan 300 metre uzunluğunda yeşil köprü, 2 bin 400 metrekare biyolojik gölet, 3 kilometre yürüyüş parkuru, yaklaşık 2 kilometre bisiklet yolu, yoga alanı, yaşlılar için 800 metrekare büyüklüğünde fitness ve refleksoloji alanı, 2 adet 570 metrekare büyüklüğünde fitness alanı, 1 adet skate park, 2 adet futbol sahası ve basket sahası, farklı yaş gruplarına göre toplam 4 bin 360 metrekare çocuk oyun parkları, kum havuzu ve güvenlik kulübesi bulunacak. Parka ait toplam 270 araçlık otopark alanı yapılacak.

BAŞKAN FADILOĞLU, ETAPLARIN DEVAM EDECEĞİNİ MÜJDELEDİ

Amaçlarının yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep'i daha yukarı sıralara çıkarmak olduğunu dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Parkın, kazasız-belasız bu noktaya getirilmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşıma teşekkür ediyorum. Türkiye'nin örnek projesinden birisi olan 91 bin metrekarelik alandaki park çalışmalarımızda sona geliyoruz. Bütün imalatlar tamamlandı ve şu anda yürüyüş yollarının kaplamaları yapılıyor. Bir yandan da oyun gruplarının montaj safhasına geldik. Diğer taraftan baktığımızda bu bitkilerin hepsi daha önceden satın alınan bitkilerdi. Bunlar burada tutar mı, yeşerir mi, diye insanların kafasında soru işareti vardı. Allah'a şükür dikmiş olduğumuz bütün bitkilerin hepsi çiçek vermeye başladı, yeşillendi ve yaprak vermeye başladı. İyi niyetle yapılan projelerin sonu güzel oluyor. Amacımız; daha yaşanabilir bir Şehitkamil ve daha yaşanabilir bir Gaziantep elde etmek. Bu konuda tüm mesai arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Burada hepsinin alın teri var, emeği var.Bu projenin hayata geçmesinde hakikaten tüm belediye çalışanımızın en alt kademeden en üst kademede emeğini görüyoruz. İstenilirse nelerin yapılabileceğini de görmüş oluyoruz. Bu projeyi tamamladıktan sonra bundan sonraki etaplara da devam edeceğimizin müjdesini buradan tüm hemşerilerimize de paylaşmak istiyorum. Parkımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.