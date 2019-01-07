Şehitkamil, Yeşilleniyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşların aileleri, sevdikleriyle keyifli vakit geçirdiği, spor yaptığı yeşil alanların ve parkların yapımını çok önemsediklerini belirterek, "2018 yılı içerisinde 570 bin metrekare alana 43 bin fidan dikerken, ilçe genelindeki park sayısına 26...

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşların aileleri, sevdikleriyle keyifli vakit geçirdiği, spor yaptığı yeşil alanların ve parkların yapımını çok önemsediklerini belirterek, "2018 yılı içerisinde 570 bin metrekare alana 43 bin fidan dikerken, ilçe genelindeki park sayısına 26 park ve park-otopark daha ekledik." ifadelerini kullandı.



Fadıloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, daha yeşil ve yaşanabilir bir Şehitkamil oluşturma hedefiyle çalışmalarına yön verdiklerini, özellikle yaz aylarında vatandaşların vazgeçilmez adresleri arasında yer alan yeşil alanlarla parkların sayısını, niteliğini her geçen gün üst noktalara taşıdıklarını vurguladı.



Her yıl düzenli olarak mart ve kasım aylarında "Bi Dünya Yeşil" projesi kapsamında gerçekleştirilen fidan dikimleriyle ilçe genelinde 17 orman oluşturduklarını belirten Fadıloğlu, şunları kaydetti:



"Fidanları dikmekle kalmıyoruz. Fidanları diktikten sonra yaklaşık 2 yıl bu fidanlarımızın sulamasını yapıyoruz. Ormanın etrafını tel örgüyle çevirip 2 yıl bakımını yapıyoruz. Ağaçlar belli bir yetişkinliğe ulaştıktan sonra doğal ortamdaki gelişimine bırakıyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmalarında boyumuzu aşan ağaçlarımız yetişti. İlçemizin yeşillenmesine yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Göreve geldikten sonra uygulamaya başladığımız 'Bi Dünya Yeşil' fidan dikme projesiyle 2018 yılı içerisinde 570 bin metrekare alana 43 bin fidan dikerken, ilçe genelindeki park sayısına 26 park ve park-otopark daha ekledik. Dikimini yaptığımız son fidanlarla birlikte ilçenin farklı noktalarında gelecek nesillerimiz için 17 orman oluşturduk."

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