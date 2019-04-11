Son Dakika Haberleri: Şehitkamilli Özel Sporculardan Bölge Yarışmasında 14 Madalya

Şehitkamilli Özel Sporculardan Bölge Yarışmasında 14 Madalya

8 dakika önce

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Özel Sporcular Yüzme Takımı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 1. Bölge Yüzme Şampiyonası'ndan 14 madalya ile döndü.

Şehitkamilli Özel Sporculardan Bölge Yarışmasında 14 Madalya, System.String[]
Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Özel Sporcular Yüzme Takımı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 1. Bölge Yüzme Şampiyonası'ndan 14 madalya ile döndü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular 1. Bölge Yüzme Şampiyonası, 02-04 Nisan 2019 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi. 9 sporcu, 1 antrenör ve 1 idareci ile müsabakaya katılan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Özel Sporcular Yüzme Takımı, şampiyonadan 4 altın, 5 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 14 madalya ile ayrıldı.

Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden spor kulüplerinin katılımıyla düzenlenen organizasyonda kulvarlarında performans sergileyen tüm sporcular, tribünleri dolduran seyircilerden büyük alkış aldı.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Özel Sporcular Yüzme Takımının 1. Bölge Yüzme Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyı değerlendiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, başarılarda en büyük paylardan birinin sporcu velilerine ait olduğunu belirtti.

Alleben Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdüren tüm performans gruplarında olduğu gibi özel sporcuların da sezon başında hedeflediği noktalara ulaşabilmek amacıyla yoğun bir çalışma yaptığını anlatan Fadıloğlu, "Sporcularımız Baybora Bay, Ozan Can Tutar, İlayda Ferik, Emine Nur Baskın, Sevcan Beşe ve Deniz Ormancı madalya sahibi isimler oldular." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:16 Kaynak: AA
Şehitkamil, Güncel
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