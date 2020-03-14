Şehitler Abidesi dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Şehitler Abidesi dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Şehitler Abidesi dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Şehitler Abidesi dezenfekte ediliyor 18 Mart törenlerine korono virüs tedbiri Çanakkale tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenleri öncesi koro navirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Şehitler Abidesi dezenfekte ediliyor

18 Mart törenlerine korono virüs tedbiri

ÇANAKKALE - Çanakkale tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenleri öncesi koro navirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar bugün itibariyle hız kazandı. Bir yandan tören hazırlıkları devam ederken, bir yandan da tüm dünyayı tedirgin eden koronavirüs için Şehitler Abidesi bölgesinde dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Ziyaretçilerin yoğun olduğu bölgelerde çalışma yapan temizlik ekipleri, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerin sağlıkları için çalışmalara aralıksız devam ediyor. Tuvalet, cami, seyir alanları ve insanların çoğunlukta olduğu bölgelere de el dezenfektanları koyulacağını belirten yetkililer, 18 Mart tarihine kadar Şehitler Abidesi tören alanındaki bölgelerin dezenfekte çalışmalarının süreceğini belirtti. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yetkilileri, tören günü de giriş alanlarına ateş ölçerli termal kameralar koyulacağını kaydetti.

Bazı programlar iptal edildi

Öte yandan her yıl binlerce kişinin iştirak ettiği stadyum programı ve diğer faaliyetler iptal edilirken, bu yıl yalnızca Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni ile 14.30'da Şehitler Abidesi'nde tören yapılacak.

Şehitler Abidesi dezenfekte ediliyor

Çanakkale, Gelibolu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:44 Kaynak: İHA
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