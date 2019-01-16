Şehitler Abidesi'ne Cami Yapılıyor
1 saat önce
ÇANAKKALE Savaşları'nın geçtiği tarihi alandaki Şehitler Abidesi'nde yapımına başlanan 160 metrekarelik cami inşaatı tüm hızıyla sürüyor.
ÇANAKKALE Savaşları'nın geçtiği tarihi alandaki Şehitler Abidesi'nde yapımına başlanan 160 metrekarelik cami inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Çanakkale
Savaşları Gelibolu
Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nin bulunduğu alana 140 kişi kapasiteli cami yapılıyor. Şehitler Abidesi önünde yıllardır hizmet veren mescidin doğa koşullarının yanı sıra zamanla zarar görmesi nedeniyle yıkılıp, yerine 160 metrekarelik ahşap cami yapımına başlandı. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi törenlerinden önce bitirilerek ibadete açılması planlanan camide, tarihi alanı ziyaret edecek olan vatandaşlar ibadetlerini daha rahat ve nezih ortamda gerçekleştirebilecek.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:57 Kaynak: DHA
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