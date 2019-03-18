Şehitler Abidesi Tören - Askeri Gemi Geçişleri
2 saat önce
- Alandan görüntüler Geçen askeri gemilerin görüntüleri İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Törenine katıldı.
- Alandan görüntüler
Geçen askeri gemilerin görüntüleri İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi
'nin 104. Yılı Törenine katıldı. Tören kapsamında Askeri gemiler geçiş yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:53 Kaynak: AA
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