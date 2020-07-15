Şehitler anısına Anavarza Kalesi etrafından Türk bayrakları ile koştular - Son Dakika

Şehitler anısına Anavarza Kalesi etrafından Türk bayrakları ile koştular

Kozanlı atletizm sporcuları, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 251 şehidin anısına Anavarza Kalesi etrafında koşu etkinliği düzenledi.

Kozanlı atletizm sporcuları, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 251 şehidin anısına Anavarza Kalesi etrafında koşu etkinliği düzenledi. 10 kilometrelik koşuya katılan Mustafa Şeker ve kızı Sümeyra Şeker, Türk bayrağını bir an olsun ellerinden bırakmadılar.

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Fethullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı hain darbe girişiminin 4. yılında Kozanlı atletizm sporcuları, aileleriyle şehitler anısına 10 kilometrelik bir koşu yaptı. Geçmişi 2 bin 100 yıl öncesine dayanan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Anavarza Kalesi çevresinde yapılan etkinliğe 25 sporcu ile aileleri katıldı. Sporcular, koşuya başlamadan önce şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okudu.


Sporcular Hüseyin Çetin, Kozan Masterler olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde hainler tarafından şehit edilen 251 şehit için koşuyu düzenlediklerini ifade ederek medeniyet beşiği Anavarza Kalesinden tüm Dünya'ya anlamlı bir mesaj vermek istediklerini söyledi.


Sporculardan Şifa Yılmaz da "Bu koşumuzu şehitlerimize armağan ediyoruz. Baba-oğul ve tüm şehitlerimize armağan olsun. Türklerin mücadelesini kimse yenemez" dedi.


Yazmasını ve bayrağı bırakmadı


Kızı ile birlikte 10 kilometre koşan yazmasını ve bayrağını bırakmayan kızına kilometrelerce destek veren Baba Mustafa Şeker, "Bu hain darbe girişiminde annelerin babaların çocukların şehit olduğu üzücü bir olay yaşadık. 6 yaşındaki oğlum İsa ve kızım 11 yaşındaki kızım Sümeyra Şeker ile koşuya katıldım. Elimden geldiği kadar güzel bir koşu gerçekleştirdik. Gençlere mesajımız koşsunlar" dedi.


Sporcular koşu boyunca tarihi sokaklarda Türk bayrakları ile koşarken hain darbe gecesinde şehit olan vatandaşların ailelerine sabır dilediler. - ADANA

Kozanlı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şehitler anısına Anavarza Kalesi etrafından Türk bayrakları ile koştular - Son Dakika Spor
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