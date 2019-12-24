Şehitler anısına düzenlenen futbol turnuvasında şehit babası unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitler anısına düzenlenen futbol turnuvasında şehit babası unutulmadı - Son Dakika

Şehitler anısına düzenlenen futbol turnuvasında şehit babası unutulmadı

7 saat önce

Karaman Boynuinceli Yörükleri Derneği, tarafından şehitler anısına düzenlenen futbol turnuvasında şehit babası unutulmadı.

Şehitler anısına düzenlenen futbol turnuvasında şehit babası unutulmadı, System.String[]

Karaman Boynuinceli Yörükleri Derneği, tarafından şehitler anısına düzenlenen futbol turnuvasında şehit babası unutulmadı.


Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Boynuinceli Yörükleri Derneği halı saha futbol turnuvası Karamanlı Şehitler anısına organize edildi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Halı Sahası'nda gerçekleştirilen ve 13 takımın katıldığı turnuvaya Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Karamanlı Şehit Sözleşmeli Piyade Er Oğuzhan Küçük'ün babası Alaattin Küçük'te katıldı. Turnuvanın başlama vuruşu yapılmadan önce Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Boynuinceli Yörükleri Derneği yetkilileri tarafından şehit Oğuzhan Küçük'ün babası Alaattin Küçük'e şehidin fotoğrafının bulunduğu takımın forması hediye edildi. Şehidin babası formayı asker selamı vererek teslim aldı.


Günün anısına hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından başlama vuruşunu Başkan Savaş Kalaycı yaptı. - KARAMAN

Savaş Kalaycı, Karaman, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:33 Kaynak: İHA
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