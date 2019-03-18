Son Dakika Haberleri: Şehitler Anısına Fener Alayı

Şehitler Anısına Fener Alayı

1 saat önce

Çanakkale'de, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Şehitler Anısına Fener Alayı, System.String[]
Çanakkale'de, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:18 Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel
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