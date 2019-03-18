Şehitler Anısına Fener Alayı
1 saat önce
Çanakkale'de, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Çanakkale
'de, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:18 Kaynak: AA
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