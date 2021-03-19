Şehitler anısına fidan dikildi - Son Dakika

Şehitler anısına fidan dikildi
19.03.2021 15:14
Yozgat'ın Çekerek İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümü ve Şehitleri anma günü dolayısıyla Şehitler anısına fidan dikimi yapıldı.
Yozgat'ın Çekerek İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümü ve Şehitleri anma günü dolayısıyla Şehitler anısına fidan dikimi yapıldı.
Yozgat İl Jandarma komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "18 Mart Çanakkale Zaferinin 106.Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çekerek İlçe Jandarma personelince; geleceğimizin teminatı olan çocuklarla birlikte şehitlerimizi anarak birlikte fidan dikimi yapılmıştır" denildi. - YOZGAT
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