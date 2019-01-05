Şehitler Anısına Jak Timlerinden Meşaleli Kayak Gösterisi

Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı.

Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı. Eksi 15 derece soğukta yapılan gösteri nefesleri kesti.



Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde JAK timlerince meşaleli kayak gösterisi yapıldı. Ellerinde meşalelerle kayan JAK timleri kısa bir gösteri yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu protokol üyeleri ile birlikte kayak merkezinin pistinde demirle yazılan ve gazlı bezlerin sarılı olduğu 'Sarıkamış 104. Yılı' yazısını meşalelerle yaktı.



Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Kars Valisi Türker Öksüz, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Anma etkinliğine gelen Bakan Kasapoğlu ve protokol üyeleri yanan 'Sarıkamış 104. Yılı' yazısı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - KARS

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