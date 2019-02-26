Son Dakika Haberleri: Şehitler Anısına Tırmandılar

Şehitler Anısına Tırmandılar

6 dakika önce

Çankırı'da bir grup sporcu, şehitleri anmak için Namaztepe'ye tırmandı.

Şehitler Anısına Tırmandılar, System.String[]
Çankırı'da bir grup sporcu, şehitleri anmak için Namaztepe'ye tırmandı.

Çankırı Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Spor Kulübü tarafından şehitleri anmak için yapılan tırmanışa 7 sporcu katıldı.

Bülbül Pınarı Mesire Alanı'ndan başlayan tırmanış, 1800 rakımlı Eldivan Namaztepe zirvesinde son buldu.

Olumsuz hava koşullarına rağmen tırmanışı tamamlayan sporcular, burada şehitler anısına saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Şehitler için dua eden sporcular, daha sonra iniş yaparak etkinliği tamamladı.

Kulüp Başkanı Nuri Erkenci, yaptığı açıklamada, tırmanış boyunca yoğun sis ve karlı zemin olduğunu söyledi.

Yükseklik arttıkça sis yoğunluğunun da arttığını belirten Erkenci, zirvede havanın soğuması ve görüş mesafesinin kaybolmasının tırmanışı zorlaştırdığını vurguladı.

Erkenci, etkinlikte vatan için şehit düşenleri andıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:26 Kaynak: AA

Çankırı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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