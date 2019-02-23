Şehitler Anısına Yetiştirilen Güller Mezarlarına Dikilecek

Tokat'ta, Zile Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9/A sınıfı öğrencileri, Zileli 53 şehidin anısına sınıflarında gül yetiştiriyor.

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta, Zile Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9/A sınıfı öğrencileri, Zileli 53 şehidin anısına sınıflarında gül yetiştiriyor.



Okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hikmet Sezer ile 9/A sınıfı öğrencileri, şehitler anısına gül yetiştirilmesi projesi geliştirdi. Önerinin okul idaresince onaylanmasının ardından 22 öğrenci, geçen yıl aralık ayında sınıfta büyük bir özenle gül yetiştirmeye başladı.



Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar terörle mücadele de dahil kayıtlara geçen Zileli 53 şehit adına saksılarda yetiştirilen 53 gülün, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde şehit mezarlarına dikilmesi planlanıyor.



Okul müdürü Yusuf Büyükarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hikmet Sezer'in Zileli şehitler için gül yetiştirip dikme fikrini söylemesi üzerine kendisini desteklediklerini belirterek, projenin öğrencilere manevi anlamda önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını söyledi.



Hikmet Sezer de farkındalık oluşturmak amacıyla şehitler için gül yetiştirme projesine başladıklarını anlatarak, "Gülleri sınıfta öğrencilerimizle büyütüyoruz. Bir taraftan fidan yetiştirirken böylece öğrencilerimizin milli ve manevi duygularını diri tutmuş oluyoruz. Öğrencilerimiz de bu durumdan çok memnun." ifadesini kullandı.



Öğrencilerden Seher Yücel ise edebiyat dersini işlerken şehitlerle ilgili bir şiir okunduğunu dile getirerek, "Biz de 'Şehitler için ne yapabiliriz?' diye düşündük. Hikmet hocamız, 'Onlar için gül yetiştirip mezarlarına dikebiliriz' dedi. Bu hoşumuza gitti. Uygulamaya koyduk. Sevgi, emek ve dualarla yetiştiriyoruz fidanları. Şehitlerimize vefa borcumuzu ödemek istedik. 18 Mart'ta bu gül fidanlarını şehitlerimizin mezarlarına dikeceğiz." dedi.



Okulu ziyaret eden Zile Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Himmet Atakol da Zileli 53 şehit için öğrencilerin gül yetiştirmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.



Şehit babası Ömer As ise yapılan çalışma dolayısıyla çok duygulandığını belirterek, tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Liseli Kızlar El Ele Tutuşup Otoyol Köprüsünden Ölüme Atladı

Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak

Bakan Varank: Piyasalardaki Dalgalanmaları Bertaraf Ettik

Yargıtay: Mülk Sahibinden İzin Alınmadan Yapılan Masraflar, Kiracıya Geri Ödenemez