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Şehitler Anıtı Çeşmesi Nallıhan'da törenle açıldı

17 dakika önce

Terörle mücadelede 13 evladını şehit vermiş olan Nallıhan'a hayırsever vatandaşlar ve Nallıhan Belediyesinin katkıları ile yapılan Jandarma Şehitler Anıtı Çeşmesi törenle açıldı.

Şehitler Anıtı Çeşmesi Nallıhan'da törenle açıldı, System.String[]
Terörle mücadelede 13 evladını şehit vermiş olan Nallıhan'a hayırsever vatandaşlar ve Nallıhan Belediyesinin katkıları ile yapılan Jandarma Şehitler Anıtı Çeşmesi törenle açıldı.

Kuruca Mahallesi'ndeki anıt açılışı törenine Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıcı, kurum müdürleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Şehit aileleri, yapılan açılıştan çok memnun kaldıklarını belirterek, "Allah askerimize, polisimize zeval vermesin" dediler. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:35 Kaynak: İHA
Jandarma, Nallıhan, Güncel
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