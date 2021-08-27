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Şehitler Cami'nin temeli Melikgazi'de atıldı - Son Dakika

Şehitler Cami'nin temeli Melikgazi'de atıldı

27.08.2021 16:48
Şehitler Cami'nin temeli Melikgazi'de atıldı, System.String[]

Yeniköy Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever işbirliği ile yapımına başlanacak olan Şehitler Cami'nin temel atma töreni Yerel Yönetimlerden Sorumlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile gerçekleştirildi.

Yeniköy Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever işbirliği ile yapımına başlanacak olan Şehitler Cami'nin temel atma töreni Yerel Yönetimlerden Sorumlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile gerçekleştirildi.

Temel atma programına, Yerel Yönetimlerden Sorumlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdağan, Kayseri İl Müftü Vekili Mehmet İzci, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri olarak el ele güzel hizmetler yapıldığını vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu cami temelinin en kısa zamanda bitmesini temenni ediyorum. İsmi de kendisi de özel. Bu alan 29.000 metrekare. Burayı Şehitler Parkı yapıyoruz bu camide İnşallah Şehitler Parkı'nın içerisinde yine aynı isimle Şehitler Cami yapacağız. Şuana kadar Kayseri ve civarında şehit olmuş, burada defin olmuş tüm şehitlerimizin isimleri burada yaşayacak. Şehit aileleri ve gazilerimiz için burada güzel bir sosyal tesisi yapacağız. Manevi ortamı olacak inşallah. Cami bitmeye yakın parkımızı da yetiştirmeye çalışacağız. Melikgazi'de sadece cami değil okul ve salık ocağı gibi ihtiyaçları da bir bir gideriyoruz. Burada güzel bir fen lisesi yapacağız. 2024 seçimine kadar aile sağlığı merkezi ihtiyacı kalmayacak. İhtiyaçlara göre projeler yapıyoruz. 7 civarında sağlık merkezi, 10'a yakın okul inşaatımız devam ediyor. Okul ihtiyacı da büyük ölçüde gideriliyor. Kayseri belediyeciliği diğer şehirlere örnek olacak çalışmalarına her gün bir yenisini ekliyor. El ele vererek birçok ilde yapılamayan işleri yapıyoruz. Hayırseverimiz İsmail Davut Bayırbaş'tan Allah razı olsun. Bu yeni Camimizin hayırlı olmasını dilerim." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Bu mübarek Cuma günü ismi şehitler cami olan bu güzel hayır ile başladık. Temel dini eğitimlerin temel taşı olan camilerimizin desteklenmesi çok güzel. Kayseri bu konuda çok şanslı maşallah. Son derece güzel estetik bir cami olacak. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Kayseri'nin hayır işlerinde yarıştığını ve başka illere örnek olduğunu söyleyen Yerel Yönetimlerden Sorumlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, "Biz de şehrimizi seviyoruz. Kayseri çok güzel hale geliyor. Her bir köşesinde bir hatıramız var. Bu şehrin insanı ekmeğini taştan çıkarır. ve kazancıyla da hep hayır işler. Bu vesileyle de hayırsever şehri olarak bilinir. Rabbim, böyle güzel insanların sayılarını artırsın. Temelinin bitmesini diler, kazasız belasız tamamlanmasını temenni ederim" dedi. - KAYSERİ

Şehitler Cami'nin temeli Melikgazi'de atıldı
Şehitler Cami'nin temeli Melikgazi'de atıldı
Şehitler Cami'nin temeli Melikgazi'de atıldı
Şehitler Cami'nin temeli Melikgazi'de atıldı

Mehmet Özhaseki, Melikgazi, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehitler Cami'nin temeli Melikgazi'de atıldı - Son Dakika


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