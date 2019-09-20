Son Dakika Haberleri: Şehitler Camii hizmete açıldı
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Şehitler Camii hizmete açıldı

1 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki iskele meydanında yapımı tamamlanan Şehitler Camii ibadete açıldı.

Şehitler Camii hizmete açıldı, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki iskele meydanında yapımı tamamlanan Şehitler Camii ibadete açıldı.


Cuma namazı ile birlikte hizmete giren camide bazı vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle namazlarını dışarıda kılmak zorunda kaldı. Esenyurt Belediyesinin katkılarıyla 366 metrekare alan üzerine kurulan İskele Şehitler Camii, yaklaşık olarak 2 milyon 700 bin liraya mal oldu. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:14 Kaynak: İHA
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