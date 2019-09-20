Şehitler Camii hizmete açıldı
1 saat önce
Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki iskele meydanında yapımı tamamlanan Şehitler Camii ibadete açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:14 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki iskele meydanında yapımı tamamlanan Şehitler Camii ibadete açıldı.
Cuma namazı ile birlikte hizmete giren camide bazı vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle namazlarını dışarıda kılmak zorunda kaldı. Esenyurt Belediyesinin katkılarıyla 366 metrekare alan üzerine kurulan İskele Şehitler Camii, yaklaşık olarak 2 milyon 700 bin liraya mal oldu. - ÇANAKKALE
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