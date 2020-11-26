Şehitler Diyarı bulutlarla görsel şölen sundu - Son Dakika

Bulutlardan görüntüler

Kayak merkezinin bulutlarla bütünleşmesi

Karlı dağlarla bulutlar

Buz sarkıtları

Buz tutmuş göletler KARS - Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimleri arasında yer alan, sarıçam ormanlarıyla çevrili, şehitler diyarı olarak bilinen 2 bin 150 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulutlar görsel şölen sundu.

Kışın en uzun ve çetin geçtiği ilçede gece hava ısısı sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü. Küçük göletlerin yüzeyi buzlandı, derelerde buz sarkıtlar oluştu. Karla kaplı Allahuekber Dağları,Ağbaba Dağı, Cıbıltepe Kayak Merkezi ise pamuk tarlasını andıran bulutlarla doyumsuz manzara oluşturdu.