Son Dakika Haberleri: "Şehitler diyarı"nı Uluslararası Turizm Fuarı'nda tanıttılar
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"Şehitler diyarı"nı Uluslararası Turizm Fuarı'nda tanıttılar

6 saat önce

İzmir'de düzenlenen 13. Uluslararası Turizm Fuarı ve Kongresi'ne katılan Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halil Taş ve turizmciler, Kars'ın Sarıkamış ilçesinin tanıtımını yaptı.

İzmir'de düzenlenen 13. Uluslararası Turizm Fuarı ve Kongresi'ne katılan Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halil Taş ve turizmciler, Kars'ın Sarıkamış ilçesinin tanıtımını yaptı.

Dernek Başkanı Halit Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak İzmir'de dün başlayıp yarın sona erecek böyle uluslararası bir fuar ve kongreye bölge adına katılmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Taş, bölgenin gelişmesi, kalkınması adına turizm sektörünün bu tür etkinliklerde yer alması gerektiğini ifade ederek, "Bizler Sarıkamışta turizm işletmecileri ve aynı zamanda Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği olarak bölgemizdeki turizm enstrümanlarını kullanabilmek, turizmi çeşitlendirmek ve bölgeye 12 ay turist çekmek için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Fuarın önemine vurgu yapan Taş, "Bu fuarda yerli ve yabancı turizm acenteleriyle çok önemli görüşmeler yaptık. TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, standımızı ziyaret etti. İnşallah çok olumlu geçen fuar ve kongrenin bölgemize olumlu yansımaları olur." diye konuştu.

Taş'ın yanı sıra fuara katılan turizmciler ve dernek mensuplarının burada "şehitler diyarı" olarak bilinen Sarıkamış'ın turizm potansiyeline ilişkin stant açtıkları belirtildi.

Sarıkamış, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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