Son Dakika Haberleri: "Şehitler diyarı"nın minik yüreklerinden Mehmetçik'e destek
Son Dakika Güncel 'Şehitler diyarı'nın minik yüreklerinden Mehmetçik'e destek

"Şehitler diyarı"nın minik yüreklerinden Mehmetçik'e destek

1 saat önce

Kars'ın "Şehitler diyarı" olarak bilinen Sarıkamış ilçesinde bir grup ilkokul öğrencisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek için mektup yazdı.

Kars'ın "Şehitler diyarı" olarak bilinen Sarıkamış ilçesinde bir grup ilkokul öğrencisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek için mektup yazdı.

İlçedeki Fevzi Çakmak İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Yüksel Yılmaz'ın koordinesinde, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik devam eden Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek olup moral vermek amacıyla duygularını mektupla dile getirdi.

Öğrenciler ve öğretmenleri, yazılan mektupları Sarıkamış PTT Şubesinden Mehmetçik'e ulaştırılması için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdi.

Öğretmen Yüksel Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Öğrencilerim son derece duygusal ve etkileyici mektuplar yazdı. Beni çok mutlu ettiler. Umarım kahraman Mehmetçiklerimiz de bu mektupları okuduklarında mutlu olacaklar çünkü öğrencilerimiz bu mektupları yazarken, sevgilerini, yüreklerini katarak büyük bir heyecan ve coşkuyla yazdılar. Mektuplarımızı öğrencilerle Bakanımız Hulusi Akar'a yolladık. Askerimize moral vermek için yazdığımız mektuplar onların sınır ötesinde tebessüm etmesini sağlayacaktır."

Babasına mektup yazdı

Öğrencilerden Elif Nisa Akyol da Suriye'de bulunan ve Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerden birisinin de babası olduğunu anlatarak, mektubunu babasına ve onun silah arkadaşlarına yazdığını söyledi.

Yazdığı mektubun hem babasına hem de silah arkadaşlarına moral olacağına inandığını dile getiren Akyol, "Mehmetçiklerimize moral kazandırmak için böyle bir mektup yazdık. Türk ordusunun şerefli askerleri, vatan için ailelerinizden ayrıldınız, sizi çok iyi anlıyorum. Çünkü benim babam da orada sizlerle, terörle mücadele ediyor. Sizler bizim için oradasınız, sizi yürekten destekliyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Eymen Miraç Gündüz de yazıp Türk bayraklarıyla süsledikleri mektupların askerlere güç vereceğini ifade etti.

Barış Pınarı Harekatı, Sarıkamış, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NATO'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye'nin gerginliği artırma riski var
Diyarbakır'da polis, terör örgütüne destek için toplanan HDP'lileri binadan dışarı çıkarmadı Yaralı teröristler hastanelere 'sivil' girmeye çalıştı, bölge halkı oyunu bozdu Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'lıların çıkarıldığı cezaevinde teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:40:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Şehitler diyarı"nın minik yüreklerinden Mehmetçik'e destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]