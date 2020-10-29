Şehitler diyarı Sarıkamış'ta Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta çelenk sunma töreni yapıldı.

Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile bazı il protokolü katıldı.

Ayrıca kentin Kağızman ilçesindeki İstiklal Alanı'nda düzenlenen törende de Kaymakam İshak Çınar, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Sarıkamış ilçesinde ise Kaymakam Recep Koşal ve Belediye Başkanı Harun Hayali, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.