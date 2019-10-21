Son Dakika Haberleri: Şehitler diyarından Mehmetçiğe 2 ton yer fıstığı
Son Dakika Güncel Şehitler diyarından Mehmetçiğe 2 ton yer fıstığı

Şehitler diyarından Mehmetçiğe 2 ton yer fıstığı

1 saat önce

Osmaniye'de esnaf, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere destek amacıyla 2 ton kavrulmuş yer fıstığı gönderdi.

Şehitler diyarından Mehmetçiğe 2 ton yer fıstığı, System.String[]

Osmaniye'de esnaf, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere destek amacıyla 2 ton kavrulmuş yer fıstığı gönderdi.


Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Barış Pınarı Harekatında görev alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensuplarına, şehitler diyarı Osmaniye'den selam gönderdi. Başkan Kara, "Oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na desteğimiz sonsuzdur. Hep beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hükümetinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında ve arkasındayız" diye konuştu.


Konuşmaların ardından dualar eşliğinde, 2 ton yer fıstığının yer aldığı araç, Akçakale Kaymakamlığına teslim edilmek üzere yola çıktı.


Etkinliğe, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlice ile partilerin başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve esnaf katıldı. - OSMANİYE

Barış Pınarı Harekatı, Osmaniye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:46 Kaynak: İHA
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