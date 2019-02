Şehitler Farklı Programlarla Anılacak

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin hazırladığı "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz Projesi" ile şehitler ve aileleri için 8 ayrı program düzenleneceği bildirildi.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği projeye valilik ve belediye başta olmak üzere birçok resmi kurumun katkı yaptığını belirtti.



Minnet ve özlemle şehitlere vefa için dernek olarak farklı projeler uyguladıklarını dile getiren Kılıçaslan, "Mart ayında uygulanmasına başlanacak ve 6 ay boyunca devam edecek Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz Projesi kapsamında planladığımız etkinlik ve programlarımıza resmi kurumlarımızdan ve milletvekillerimizden büyük destek aldık." dedi.



Amaçlarının şehitlerin ve yakınlarının unutulmaması, vatan için canını feda edenlerin her zaman hatırlanması olduğunu vurgulayan Kılıçaslan, şöyle devam etti:



"Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün desteğiyle şehit yakınlarımızı sevgi evlerinde kalan çocuklar ve huzurevinde kalan yaşlılarımızla bir araya getirerek onların gönüllerini alacağız. Gönüllü gençlerimizle 15 şehit ailemizi Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağımız ile şehidimizin halıya dokutulmuş resmi ile ziyaret edeceğiz. Çanakkale, Sarıkamış ve Kırşehir şehitlerimizin fotoğraflarından oluşan sergimizi Cacabey Meydanı'nda açacağız. Ahi Evran Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği öğrencileriyle kahramanlık türküleri ve şiirleri için program düzenleyeceğiz. Orman İşletme Müdürlüğümüz ile şehitlerimizi adına mavi ladin çam ağacı dikeceğiz ve her ağacın yanına bir şehidimizin levhasını yaptıracağız."



Kılıçaslan, proje kapsamında şehit aileleri için Çanakkale gezisi düzenleyeceklerine işaret ederek, vatan için gazi olan sporcuların yer aldığı Ampute Milli Takımı'nı Kırşehir'de şehit aileleriyle buluşturmayı ve gönüllü gençlerle maç yaptırmayı planladıklarını kaydetti.



Birlik ve beraberliğin devamı için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekibinin Kırşehir'de "şüheda" adlı tiyatro oyununu sahneleyeceğini anlatan Kılıçaslan, her etkinlik için farklı kurumların destek sağladığını dile getirdi.



Toplantıya, Kırşehir Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara, Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, Kırşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Osman Demir de katıldı.

