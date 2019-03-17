Son Dakika Haberleri: Şehitler İçin 104'üncü Yılda 104 Metre Yatay Dalış Yaptı

Şehitler İçin 104'üncü Yılda 104 Metre Yatay Dalış Yaptı

1 saat önce

Şehitler için 104'üncü yılda 104 metre yatay dalış yaptıÇANAKKALE - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkaleli Milli sporcu Birgül Erken 104 şampiyon minik sporcu eşliğinde "104 Metre yatay Dalışı" gerçekleştirdi.

Şehitler için 104'üncü yılda 104 metre yatay dalış yaptı

ÇANAKKALE - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkaleli Milli sporcu Birgül Erken 104 şampiyon minik sporcu eşliğinde "104 Metre yatay Dalışı" gerçekleştirdi.
Dünya dalış rekortmeni ve milli sporcu Birgül Erken, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla "Maviliklerden Ecdada Selam Olsun" temasıyla hazırladığı etkinlikte 104 şampiyon minik sporcu eşliğinde "104 Metre Dalışı" gerçekleştirdi. Çanakkale Valiliği öncülüğünde Şehir İskelesinden başlayan yatay dalış Nusrat Mayın Gemisinin bulunduğu sahil'de son buldu. Yoğun bir ilgiyle izlenen yatay dalış sırasında vatandaşlar sahilden dalışı merak ile izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:49 Kaynak: İHA

Çanakkale, Yerel
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