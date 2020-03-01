Şehitler için 3 bin araçlık konvoy - Son Dakika
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Şehitler için 3 bin araçlık konvoy

16 dakika önce

ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Servisçiler Odası üyeleri, İblib'de şehit olan 34 asker için kentte bir araya gelerek araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Şehitler için 3 bin araçlık konvoy, System.String[]

ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Servisçiler Odası üyeleri, İblib'de şehit olan 34 asker için kentte bir araya gelerek araçlarıyla konvoy oluşturdu. Türk bayraklarıyla donatılmış 1100 servis ve 2 binden fazla taksinin katıldığı konvoya, trafikteki diğer araç sürücüleri de destek verdi.

İdlib'de rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 34 askeri anmak ve Mehmetçik'e destek olmak için Antalya'da AESOB, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Antalya Servisçiler Odası üyelerince konvoy düzenlendi. Etkinliğe AESOB Başkan Adlıhan Dere, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, 1100 servis şoförü ve 2 binin üzerinde taksi şoförü araçlarıyla katıldı. Türk bayrağıyla donatılan araçlar, Antalya sokaklarında korna çalarak gezdi. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda başlayan konvoy, 100'üncü Yıl Caddesi, Kepez Belediyesi önü ve Sakarya Bulvarı'ndan geçti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "İdlib'de hain saldırı sonucu askerlerimizin şehit edilmesinden sonra, Mehmetçiğimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için tüm taksi ve şoförlerle beraber tepki göstermek istedik. Esnaf ve sanatkarlar olarak, devletimizin her zaman yanındayız" dedi.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik ise "Antalya Şoförler Odası olarak milletimizin, askerimizin ve ordumuzun yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah böyle şehit haberleri almayız. 2 binden fazla şoför esnafımızla birlikte konvoyda yerimizi aldık. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye konuştu.

Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin de "Türk ordusunun, emniyetimizin her zaman yanındayız. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:52 Kaynak: DHA
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