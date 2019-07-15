Son Dakika Haberleri: Şehitler için 3 kilometre yüzdüler
Son Dakika Güncel Haber

Şehitler için 3 kilometre yüzdüler

1 saat önce

RİZE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir grup yüzücü, Rize Limanı ile Gündoğdu Limanı arasında 3 kilometreyi 2, 5 saatte yüzdü.

Şehitler için 3 kilometre yüzdüler, System.String[]
RİZE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir grup yüzücü, Rize Limanı ile Gündoğdu Limanı arasında 3 kilometreyi 2, 5 saatte yüzdü.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla denizde düzenlenen yüzme etkinliği için Rize Limanı'nda sabah erken saatlerde bir araya gelen 15 kişilik yüzücü grup, kendilerini serin sulara bıraktı. Denizde kulaç atarak 3 kilometre yüzen yüzücüler, 2,5 saatte, Gündoğdu Limanı'ndan karaya çıktı.
'GELENEKSEL OLARAK YAPILSIN'
Etkinliğe katılan Rize eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı, belediye başkanı olduğu dönemde de deniz sezonunu açıp, kapattığını belirterek "Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne ve 15 Temmuz şehitlerinin anısına bir etkinlik düzenledik. Amacımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bayramına dikkat çekmek ve deniz sporunu arttırmaktır. Bu bir yarışma değil sadece sivil insiyatifin gerçekleştirdiği bir farkındalık etkinliğidir. Umut ediyorum ki bu etkinlik geleneksel olarak yapılır" dedi.
Etkinliği organize eden Rize İl Genel Meclisi Üyesi Emin Kanbur da "Rize merkezin en batı yakasından en doğu yakasına yüzdük. Yaklaşık 3 bin metrelik bir parkur. Zaten sağlık için 12 ay yüzüyoruz. Rize'de dağcılık, doğa sporları üst düzeyde yapılırken sanki denizden biraz uzaklaştık. Bu tür etkinliklerle buna da dikkat çekmeye çalışıyoruz" dedi.


- Rize
Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş dünyasından peş peşe 15 Temmuz açıklamaları: İzin vermeyeceğiz Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz afiş paylaşımını eleştiren Nedim Şener'e tepki gösterdi Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları Erdoğan'dan milletvekillerine "yeni parti" talimatı: Konuşmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 12:18:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehitler için 3 kilometre yüzdüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]