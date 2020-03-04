Şehitler için 4 bin kişilik ikram yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitler için 4 bin kişilik ikram yapılacak - Son Dakika

Şehitler için 4 bin kişilik ikram yapılacak

6 saat önce

Bilecik'te esnafın şehitler için başlattığı kampanya çığ gibi büyürken, bir mescitte yapılması planlanan program 4 cami 2 mescide taşındı.

Şehitler için 4 bin kişilik ikram yapılacak, System.String[]

Bilecik'te esnafın şehitler için başlattığı kampanya çığ gibi büyürken, bir mescitte yapılması planlanan program 4 cami 2 mescide taşındı.


Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi esnafı, mahalledeki Mevlana mescidinde cuma günü Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler için Mevlid-i Şerif okunarak pilav dağıtmak için aralarında para toplamaya başladılar. Bu kampanya çığ gibi büyürken, duyarlı vatandaşlar tarafından yardımlar yağmaya başladı. Hedeflenen paranın üzerinde bir para toplanınca program 4 cami 2 mescide taşındı. Cuma günü Bilecik merkez Bahçelievler Hamidiye Cami, Balahatun Camii, Mevlana Mescidi, Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Mescidi, Dursun Fakıh Camii, Kayı Boyu Cami'nde Mevlid-i Şerif akabinde pilav ayran ikram edilecek. - BİLECİK

Mevlana Celaleddin Rumi, Bahçelievler, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:21 Kaynak: İHA
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