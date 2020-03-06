Şehitler için 500 hatim duası okundu - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek amacıyla 500 hatim okundu.



Gölbaşı Sivil Toplum Platformu tarafından yapılan hatim duası seferberliğine sivil toplum kuruluşları, köy ve mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım tarafından Cuma namazı öncesinde merkezi sistem ile ilçeye bağlı tüm camilerde Fetih Suresi ve hatim duası okundu. Gölbaşı Sivil Toplum Platformu adına konuşan Mustafa Vakkas Atalay ise "Son dönemde İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatında şehit olan ve halen görev yapan askerlerimize destek olmak amacıyla Gölbaşı Sivil Toplum Platformu olarak bir hatimde sen oku projesi başlattık. Tüm STK'larımız ve ilçe halkımız başlatmış olduğumuz bu hatim seferberliğine katkıda bulundu. Hatim seferberliğimize katılan, destek veren STK'larımıza ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca program sonrasında ikramımıza destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN