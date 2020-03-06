Şehitler için 500 hatim duası okundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitler için 500 hatim duası okundu - Son Dakika

Şehitler için 500 hatim duası okundu

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek amacıyla 500 hatim okundu.

Şehitler için 500 hatim duası okundu, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek amacıyla 500 hatim okundu.


Gölbaşı Sivil Toplum Platformu tarafından yapılan hatim duası seferberliğine sivil toplum kuruluşları, köy ve mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım tarafından Cuma namazı öncesinde merkezi sistem ile ilçeye bağlı tüm camilerde Fetih Suresi ve hatim duası okundu. Gölbaşı Sivil Toplum Platformu adına konuşan Mustafa Vakkas Atalay ise "Son dönemde İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatında şehit olan ve halen görev yapan askerlerimize destek olmak amacıyla Gölbaşı Sivil Toplum Platformu olarak bir hatimde sen oku projesi başlattık. Tüm STK'larımız ve ilçe halkımız başlatmış olduğumuz bu hatim seferberliğine katkıda bulundu. Hatim seferberliğimize katılan, destek veren STK'larımıza ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca program sonrasında ikramımıza destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşşar Esed'den İdlib'deki ateşkesle ilgili ilk yorum: Çok olumlu buldum
Gençlik hastalığı teşhisi konulan 'Fındık' kritik süreci atlattı ABD, BM'nin İdlib Mutabakatı'na destek açıklamasını engelledi Yabancılar Türk savaş uçaklarına hayran kaldı! Anlaşma yapmak istiyorlar

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 00:48:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehitler için 500 hatim duası okundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]