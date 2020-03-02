Şehitler için 500 metre türk bayrağı ile yürüdüler - Son Dakika
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Şehitler için 500 metre türk bayrağı ile yürüdüler

6 saat önce

Şehitler için 500 metre Türk bayrağı ile yürüdülerAYDIN'ın İncirliova Belediyesi tarafından düzenlenen şehitler için birlik beraberlik yürüyüşünde vatandaşlar 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile yürüdü.

Şehitler için 500 metre Türk bayrağı ile yürüdüler

AYDIN'ın İncirliova Belediyesi tarafından düzenlenen şehitler için birlik beraberlik yürüyüşünde vatandaşlar 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile yürüdü. Etkinliğe katılan binlerce kişi 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan 34 asker içen Aydın'ın İncirliova Belediyesi tarafından birlik ve beraberlik yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilçe belediye başkanlarının yanısıra şehit yakınları ile binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüş öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda şehitler için lokma hayrı yapıldı.

Belediye başkanları ve vatandaşlar İncirliova Belediyesi önünde 500 metre uzunluğunda açılan Türk bayrağı eşliğinde Sevgi Yoluna yürüdü. Ardından Aykut Ozan Caddesi üzerinde devam eden yürüyüş yine Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Atatürk Anıtı önünde toplanan binlerce vatandaş saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İdlip'te şehit olan Mehmetçiklerin isimleri okundu.

'ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ'

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Büyük Türk Milleti olarak her zaman zor günlerimiz olmuştur. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Dualarımız kahraman Mehmetçiklerimizle beraberdir. Rabbim görevleri başındaki güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz? dedi.

Program okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından yapılan dualarla sona erdi.

Şehitler için 500 metre türk bayrağı ile yürüdüler

İncirliova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:22 Kaynak: DHA
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