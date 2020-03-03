Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyor - Son Dakika

Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla Bağcılar'dan Çanakkale'ye başlattığı yürüyüşünü sürdürüyor.

"Şehitler Yolunda Çanakkale'ye Yürüyüş"ünde Silivri'de Tokatlılar tarafından karşılanan Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan askerlere de moral vermek istediğini söyledi.

Gümüş, İdlib'de rejimin hava saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Kahraman askerlerimiz şehit oldu. Bizim burada olmamızı, konuşmamızı, nefes almamızı, eşimizle olmamızı, çocuğumuzla oynamamızı sağlayan Mehmetçiğe moral olsun diye yürüyorum. Yürüyüşümüz 17 gün devam edecek." diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'dan aldığı emaneti, Çanakkale'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmeyi hedeflediğini anlatan Gümüş, "Tüm Türk halkının, şehit ve gazi ailelerinin selamlarını ileteceğim. 'Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet' diyorum." ifadelerini kullandı.

Taşıdığı Türk bayrağıyla yürüyüşüne devam eden Gümüş, 17 günlük yolculuk sonunda Çanakkale'ye ulaşmayı amaçlıyor.